Strage di Lutago: chiesti 3,7 milioni di euro all’autista del bus

Gli avvocati delle famiglie delle vittime della strage di Lutago hanno intentato una causa civile contro il conducente del pullmino che – in quella sera – trasportò la comitiva di giovani turisti tedeschi fino al loro Hotel.

La notte tra il 4 e il 5 gennaio 2020 i ragazzi, scesi dal pullmino, attraversarono poi la strada e furono investiti dall’Audi condotta da Stefan Lechner, il 29enne di Chienes che era stato arrestato per omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi e guida in stato di ebbrezza.

Il conducente dell’auto infatti aveva un tasso alcolemico elevato: 1,97 grammi/litro (4 volte oltre il limite).

In quella terribile giornata in totale vennero curate 17 persone sul luogo dai medici di emergenza. Fra queste 6 persone erano decedute direttamente sul luogo, ed una più tardi in ospedale.

Gli altri, fra cui 3 persone gravi, erano stati ricoverati tutti tra Brunico, Bolzano e Bressanone e Innsbruck.

Nella causa civile, iniziata oggi, gli avvocati chiedono al conducente 3,7 milioni di euro di risarcimento danni sostenendo che egli avrebbe avuto un concorso di colpa nella dinamica, perché fece scendere i giovani sull’altro lato della strada, rispetto all’hotel, e perché lampeggiò con i fari abbaglianti verso l’auto di Lechner, che stava sopraggiungendo. In sede penale l’autista non è stato indagato. Ora si attende la decisione del giudice civile.