Sopravvissuto per 20 ore sotto una valanga in val Badia, migliorano le condizioni di Carluccio Sartori

Sopravvissuto per quasi 24 ore sotto una valanga in val Badia, qui il link all’articolo, Carluccio Sartori 54enne di Villanova Marchesana, in provincia di Rovigo è stato risvegliato dal coma farmacologico, resta in terapia intensiva ma non è in pericolo di vita.

Quando è stato recuperato, nella tarda mattinata di ieri, venerdì 27 gennaio, aveva una temperatura corporea di circa 24 gradi.

Partito per un’escursione in solitaria giovedì 26 gennaio non aveva fatto ritorno al Camping Sass Dlacia di San Cassiano, e quindi è scattato l’allarme lanciato dal figlio, che non riusciva a contattarlo.

Le ricerche si erano attivate già in serata ma senza esito. Ripartite le ricerche già all’alba di ieri è stato ritrovato in tarda mattinata. Da subito, le condizioni sono parse gravissime, dopo una notte a -10°C gradi, immediatamente trasferito all’ospedale San Maurizio di Bolzano, si può considerare miracolato.

La neve non la ha ricoperto totalmente: solo un braccio è rimasto fuori dalla superficie. Parzialmente sepolto, dunque, Sartori non ha potuto far altro che sperare nei soccorritori e nel dispositivo Arva che aveva con sé.

In sostanza, Sartori si trovava in una sorta di camera strettissima tra grossi cubi di neve che erano “duri come il cemento”. Questo gli ha consentito di respirare, mentre grazie “all’effetto igloo” il 54enne è sopravvissuto nonostante le temperature rigidissime della notte.

