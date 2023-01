Perde il controllo dell’auto e si ribalta, grave un 73 enne

Pubblicità

Paura questa mattina, sabato 28 gennaio, intorno alle 8:00 sulle strade dell’Altopiano di Folgaria Lavarone Luserna, per un incidente stradale accaduto lungo la strada statale 350 in località Buse

Un uomo di 73 anni nei pressi di un tornante ha perso il controllo del mezzo finendo per ribaltarsi su un fianco in mezzo alla carreggiata.

Sul posto è subito arrivata un’ambulanza della Croce rossa degli Altipiani che ha prestato le prime cure all’uomo. Vista la grave dinamica i sanitari hanno deciso di attivare l’elisoccorso, atterrato nelle vicinanze dell’incidente.

Per liberare il 73 enne rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura sono intervenuti i vigili del fuoco di Folgaria che hanno dovuto utilizzare le pinze idrauliche. L’uomo poi è stato affidato alle cure dei sanitari. Per occuparsi della ricostruzione della dinamica dell’incidente la Polizia Locale, anche se fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli.

L’uomo dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in codice rosso al Santa Chiara per ricevere le cure del caso.

Dalle informazioni giunte dai medici del nosocomio trentino le sue condizioni sarebbero gravi.

