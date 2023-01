La Pro Loco di Revò chiama a raccolta soci, simpatizzanti, volontari per dare nuovo slancio e vitalità all’associazione

Pubblicità

La Pro Loco di Revò si riunisce in assemblea straordinaria lunedì prossimo, 30 gennaio, alle 20.30 nella Sala delle Colonne.

Sarà anche l’occasione per confrontarsi con tutti i soci, simpatizzanti, volontari e aspiranti tali circa la difficoltà di coinvolgimento di collaboratori e volontari, tanto da impedire, talvolta, la realizzazione di semplici iniziative, anche non impegnative.

«Siamo sempre meno ad occuparci della gestione e degli eventi promossi dalla nostra Pro Loco; è giunto il tempo di interrogarci su quale sia il futuro cui l’associazione sta andando incontro – spiega il direttivo –. La forza della nostra associazione sono sempre state le persone, la loro grinta e l’orgoglio di fare qualcosa di bello e di buono per la Comunità, ma ora fatichiamo sul serio a trovare la loro disponibilità ed entusiasmo. I pochi rimasti che tengono duro sono sì impegnati a portare avanti le iniziative, ma trovano sempre meno motivazione ed entusiasmo poiché la fatica ricade sui soliti».

Anche nel corso del 2022 la Pro Loco non si è tirata indietro e non ha fatto mancare nessuno degli appuntamenti tradizionali.

«Ma non nascondiamo che più di una volta il direttivo è stato sul punto di rinunciare a farli per paura di non riuscire ad arrivare in fondo, consci della scarsa collaborazione registrata negli ultimi anni – aggiunge la Pro Loco –. Confidiamo nella partecipazione di tutti a questa assemblea, anche con l’intento di suggerire o proporre azioni da intraprendere per far fronte a questa situazione e cercare di ridare alla Pro Loco nuovo slancio e nuova vitalità, che siamo certi verranno solo da una più ampia partecipazione. Cerchiamo di capire insieme cosa possiamo fare per poter proseguire la nostra missione dentro la Comunità di Revò con serenità e maggiore entusiasmo».

