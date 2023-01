Elezioni Lazio e Lombardia: giochi fatti, in netto vantaggio il centrodestra

Pubblicità

Mancano poco più di due settimane alle elezioni regionali in programma in Lazio e Lombardia il 12 e il 13 febbraio e si delineano più nettamente le intenzioni di voto. In ambedue importanti regioni la partita appare ormai chiusa. Francesco Rocca e Attilio Fontana, in due candidati del centrodestra, sono infatti in testa nelle intenzioni di voto sulle prossime elezioni regionali 2023.

E’ quanto emerge dal sondaggio pubblicato da Porta a Porta, realizzato da Noto Sondaggi, sulle intenzioni di voto a livello nazionale e sulle regionali in Lazio e Lombardia. Tutti i sondaggi comunque sono in linea dando al centrodestra un netto vantaggio sugli avversari.

In particolare, per la regione Lazio, le intenzioni di voto espresse dal campione dei votanti vedono al primo posto Francesco Rocca (Centrodestra) con il 46%, seguito da Alessio D’Amato (Centrosinistra) con il 35,5%, in coda Donatella Bianchi (M5S) con il 16%.

Il 51,5% del campione di votanti in Lombardia si è espresso a favore di Attilio Fontana (Centrodestra), mentre il 29% ha dichiarato che voterà per Pierfrancesco Majorino (Centrosinistra-M5S), il 18% per Letizia Moratti (Terzo Polo) e l’1,5% per Mara Ghidorzi (Unione Popolare).

Se non cambiano le intenzioni di voto, si ribaltano invece i consensi e le dinamiche dentro il centrodestra. Nel Lazio Fratelli d’Italia si attesta al 29,5%, la lega è al 5,3% e Forza Italia al 5,2%. Il Pd registra un 21,2%, il M5S 15,7% e Azione-Iv 6,5%.

In Lombardia si assiste al cambio di testa. Fratelli d’Italia infatti fa da traino (con il 24,9 percento), seguita da Lega (13,4 percento) e Forza Italia (6,5 percento).