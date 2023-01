E.S.PO, dodici nuovi posatori di porfido. Ambrosi: «Comparto importante per il Trentino»

Pubblicità

Nel settore delle pietre naturali la figura del posatore storicamente ha sempre rivestito e riveste tuttora una notevole importanza, sia per il risultato finale della realizzazione, sia per l’aspetto promozionale e divulgativo collegato all’attività svolta sul territorio da tale figura.

Il 9 gennaio 2023 è iniziato un nuovo corso di posatore di porfido di 1° livello organizzato da E.S.PO. Ente Sviluppo Porfido con il supporto di Trentino Sviluppo spa, teso a formare, valorizzare e incentivare questa particolare ed importante figura artigiana, con investimenti sul capitale umano ed intellettuale, allo scopo di recuperare il valore di una specializzazione artigiana nel settore delle pavimentazioni in porfido, inequivocabile e tipica espressione della nostra regione ovunque riconosciuta.

Dodici gli allievi posatori hanno aderito al corso organizzato dall’Ente Sviluppo Porfido e sono: dall’Alto Adige Busetti Rudi, Lunz Matthias, Salvadori Elia e Zenorini Daniel, mentre Begher Filippo, Colombini Gianluca, Colombini Giovanni, Lunelli Matteo, Villotti Alessio, Callegari Daniele e Nicolodelli Tomas dal Trentino.

Il 26 gennaio, l’onorevole Ambrosi Alessia ha visitato il cantiere di prova, congratulandosi con gli organizzatori, i partecipanti al corso e cimentandosi anche nella prova pratica di posa (clicca qui per vedere il video).

Lei stessa ha voluto imparare a posare il porfido, in questo caso i tradizionali cubetti, lavorando insieme ai posatori con tanto di martelletto e bolla dimostrando doti importanti. Un «siparietto» molto divertente ed esclusivo visto che mai un deputato del parlamento italiano si era cimentato in tale lavoro.

La teoria ai partecipanti è stata espletata dal direttore di E.S.PO. arch. Luca Filippi, attraverso un programma dettagliato ma molto tecnico, tra cui le pezzature di prodotti da utilizzare, gli strati di allettamento le varie tipologie di posa di cubetti, lastrame, piastrelle, smolleri, cordoni, binderi, le varie normative e la marcatura CE di prodotto.

È stato inoltre evidenziato l’importante ruolo del docente per la pratica il Maestro Posatore Massimiliano Chemolli, facendo leva sulla professionalità ed esperienza che orgogliosamente tramanda un mestiere, che da più di un secolo, ha contribuito a dare lustro alle piazze di tutto il mondo.

«Il settore del porfido ha dato moltissimo alle nostre comunità – dichiara Alessia Ambrosi – e da esso possono nascere incredibili opportunità. Ha altresì contribuito alla cultura e alla conoscenza del territorio, dando lavoro a molte famiglie trentine e ad evitare lo spopolamento di tante nostre valli. Bisogna quindi operare per far sì che i gravissimi fatti di cronaca che hanno coinvolto una parte non sana del settore, oltre alla crisi dovuta alla pandemia, non finiscano per nuocere a tutto il comparto».

Per la deputata di Fratelli d’Italia per il rilancio del settore, impegnato anche in una non semplice operazione di ricambio generazionale, «oltre alla doverosa e necessaria trasparenza e piena legalità possono giocare un ruolo chiave la formazione e l’istruzione. Per tale motivo, ho voluto visitare e portare il mio supporto al corso ideato da ESPO, Ente Sviluppo Porfido, con il supporto di Trentino Sviluppo spa, teso a formare e valorizzare la figura del posatore, una specializzazione artigiana nel settore delle pavimentazioni in porfido, e tipica espressione della nostra regione ovunque riconosciuta».

Alessia Ambrosi ha sottolineato anche che che taluni lavori ritenuti come prettamente maschili possono oggi essere visti sotto una luce diversa grazie alla formazione e all’istruzione.

«Mi complimento con tutti i giovani posatori per il traguardo raggiunto, con ESPO, con gli organizzatori – ha concluso Ambrosi – con il maestro posatore Massimiliano Chemolli, e con tutti coloro, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni, che insieme sono impegnati nello sviluppo e nella promozione di questo fiore all'occhiello del Trentino-Alto Adige». (Clicca qui per vedere il video integrale)

