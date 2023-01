Dog Gone, lo straordinario viaggio di Gonker: un commovente film tratto da una storia vera

Pubblicità

“Dog Gone, lo straordinario viaggio di Gonker” è uscito lo scorso 13 gennaio sulla piattaforma streaming Netflix. Scritto da Nick Santora e diretto da Stephen Herek, racconta la storia vera – chiaramente adattata e romanzata – di Gonker e del viaggio che ha intrapreso per tornare a casa.

Fielding Marshall – il proprietario di Gonker – sta facendo un’escursione sugli Appalachi insieme al suo cane, quando questo corre nel bosco dietro ad una volpe e scompare. Il problema è che Gonker ha il morbo di Addison e se non viene trovato entro ventitré giorni, morirà perché ha bisogno di una particolare medicina per sopravvivere.

Dog Gone è la storia di Fielding, dei suoi genitori e della loro epica avventura per rintracciare Gonker. Social media, notiziari e amici li aiutano in questa avventura che – chiaramente – ha un lieto fine.

TRAMA: “Quando il suo amato cane scompare, un giovane intraprende un’incredibile ricerca insieme ai genitori per ritrovarlo e somministrargli i suoi farmaci salvavita.”

Sulla vicenda, è anche stato scritto un libro: “Dog Gone: A Lost Pet’s Extraordinary Journey and the Family Who Brought Him Home” di Pauls Toutonghi.

