Denno: ecco come effettuare la pulizia (obbligatoria) dei camini e delle canne fumarie

Pubblicità

Pubblicità



Pulizia dei camini obbligatoria a Denno.

L’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso, a firma del sindaco Paolo Vielmetti, nel quale ricorda che la pulizia dei camini o delle canne fumarie è obbligatoria su tutto il territorio comunale.

Le disposizioni in vigore, infatti, prevedono l’obbligo di pulizia e manutenzione dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido o liquido.

Pubblicità Pubblicità

Il proprietario dell’abitazione o suo delegato che la occupa sono i soggetti tenuti al controllo dell’impianto. Possono provvedervi a mezzo di ditta specializzata (spazzacamino) o anche direttamente e devono garantire la corretta pulizia, manutenzione e perfetta funzionalità ed efficienza dei camini.

Le ditte che potranno svolgere il servizio sul territorio comunale sono quelle che hanno chiesto e alle quali è stato rilasciato il permesso speciale per l’attività di spazzacamino.

Sull’avviso, consultabile sul sito del Comune www.comune.denno.tn.it, sono indicate le tariffe comunicate per il 2023 dalla ditta Mendini Renzo di Mendini Mauro & C. sas, che si è resa disponibile.

Pubblicità Pubblicità



Anche il proprietario dell’abitazione o il suo delegato che provvede in proprio è tenuto alla compilazione e conservazione dell’apposito registro degli interventi eseguiti. Registro disponibile negli uffici comunali.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità