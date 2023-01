Stanziate le risorse per gli aumenti al personale delle cooperative delle scuole d’infanzia

Pubblicità

Ieri le circa 300, tra lavoratrici, educatrici, assistenti e coordinatrici dei nidi d’infanzia che hanno protestato in piazza Dante speravano arrivassero gli arretrati e gli aumenti, tanto attesi dal 2019.

Il contratto delle cooperative che gestiscono in nidi infatti era scaduto da allora. Oggi l’annuncio della provincia autonoma di Trento per voce dell’assessore all’istruzione e cultura Mirko Bisesti che conferma che attraverso le risorse stanziate nel protocollo di finanza locale per il 2023 la Provincia ha portato ad un totale di 29,9 milioni la quota dei trasferimenti ai Comuni a sostegno della gestione dei servizi socio educativi per la prima infanzia.

“La Provincia autonoma di Trento è attenta al tema delle garanzie per il personale dei servizi alla prima infanzia. Un insieme composto per la maggior parte da lavoratrici che danno un contributo fondamentale, ogni giorno, sul territorio, in risposta ai bisogni dei bambini e delle famiglie, nell’ambito di un servizio gestito dai Comuni e sostenuto a livello finanziario dai trasferimenti garantiti negli anni dalla stessa Amministrazione provinciale. Un adeguato livello di risorse, come lo è in particolare quello approvato nel protocollo di finanza locale per il 2023, in cui la Provincia d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali ha aumentato i trasferimenti. Proprio per consentire di far fronte al rinnovo contrattuale e agli oneri connessi al nuovo inquadramento del personale delle cooperative che gestiscono i servizi di asilo nido. Con l’auspicio dunque che le parti in causa possano arrivare ad una composizione della vertenza nella direzione di garantire un adeguato trattamento economico e giuridico a tutti coloro che svolgono quotidianamente questo fondamentale servizio”. Così l’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti riguardo ai temi sollevati dal personale dei nidi e dalle organizzazioni sindacali di settore che ieri si sono ritrovati per un presidio in piazza Dante.

