Rocco Siffredi in Florida visita Chico Forti: «Lui è un mito»

“Finalmente ho incontrato Chico Forti, ho avuto questa bellissima opportunità di conoscere da molto vicino una persona fortissima sincera sensibile e sofferente ma con una dignità da intimorire talmente e forte. E sono ora più che mai ancora più convinto che va’ aiutato dobbiamo farlo tutti insieme a farlo tornare in Italia da uomo libero. Le ingiustizie che ha subito sono impossibili da quantificare, solo un uomo con palle come le sue poteva reggere tutto quello che ha subito e sta’ ancora subendo e ripeto sempre con una interminabile Dignità.” – Così ha scritto su Facebook Rocco Siffredi, che da tempo segue la vicenda di Chico.

L’attore, lo scorso sabato, è stato in carcere in Florida con la moglie Rosa Caracciolo in visita Chico.

Un momento che Siffredi ha poi riportato sui social con un toccante video (clicca qui per vederlo) che parla soprattutto di umanità comprensione e speranza di rivedere presto in patria un uomo che è stato vittima di troppe probabili inesattezze.

“Avevo voglia di incontrarlo, di vederlo e abbracciarlo, di capire da vicino la sua storia – racconta il produttore e attore – Per avere l’incontro sono stato una settimana a Miami: mi hanno analizzato il passaporto, la polizia ha controllato tutto il mio background per capire se era il caso o no di farmi entrare nel penitenziario”.

Il produttore e attore spiega che non tutti possono entrare in quell’istituto e che c’è una giornata particolare in cui si possono fare le visite.

Siffredi ha seguito tutta la procedura ed è riuscito a incontrare in carcere per abbracciare Chico Forti. “Sono arrivato sabato mattina sul presto. La polizia ci ha fatto due controlli, il primo dei documenti e già ci facevano lasciare tutto quello che avevamo: dovevamo lasciare fuori tutto quello che poteva contenere qualcosa. Poi, siamo entrati in un’altra stanza per il controllo nudità. Volevano sapere se ce l’ho veramente lungo come dicono oppure no”, scherza ma con una punta di amarezza aggiunge: “Lì ti guardano dappertutto perché sono molto attenti”.

“Quando l’ho visto è stata un’emozione – continua il racconto – La prima cosa che ho notato è quanto fosse ben messo fisicamente, muscoli e corpo. Lui mi ha raccontato che si allena perché è importante stare in forma”.

Siffredi racconta poi com’è nata la sua stima per Chico Forti: “Lo vidi per la prima volta nello Show di Mike Bongiorno, Telemike 1990: un campione di vela che arriva e sa rispondere a tutto. Poi lo stesso campione me lo ritrovo arrestato in America per omicidio. Non è possibile. Poi vedo che ha una moglie e tre figli. C’è qualcosa che non va. Sin da subito mi sono subito detto che sicuramente c’era stato un errore e che sarebbe uscito dalla prigione presto. Poi qualche anno fa ho scoperto che era ancora lì. Io ho vissuto una vita, ho visto crescere i miei figli e invece lui è ancora lì”. (clicca qui per vedere il video integrale)

