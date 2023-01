Il Gruppo Teatro Ragazzi di Tuenno torna in scena

Pubblicità

Pubblicità



Cresce l’attesa a Tuenno per il “debutto” del Gruppo Teatro Ragazzi.

Domani sera, sabato 28 gennaio alle 21, il teatro parrocchiale del paese farà da scenografia allo spettacolo “La storia dell’orco Gianbeppe” di Anna Vivarelli.

L’iniziativa del Gruppo Teatro Ragazzi è nata intorno al 2000 e ha proposto nei primi anni fiabe dei più famosi novellieri, per poi dar vita a un repertorio di commedie per ragazzi e non solo. Nel gruppo sono inclusi oltre 20 ragazzi, dalla quarta elementare ai primi anni delle superiori, che si cimentano nel proprio teatro, ma anche in quelli della valle e della provincia.

Pubblicità Pubblicità

Questa proposta ha sempre avuto lo scopo, oltre all’aggregazione e al divertimento, di sostenere vari progetti solidali. Anche stavolta si potrà fare del bene: il ricavato sarà infatti devoluto all’associazione Rett.

Dopo la pandemia, il progetto riparte dunque con un nuovo lavoro e con un gruppo di ragazzi che l’anno scorso ha partecipato a un corso di dizione e di avviamento al teatro tenuto dal regista Ivan Concini.

Il testo proposto in questa occasione, tra l’altro, è uno fra i vincenti al concorso nazionale per ragazzi “7 autori per 7 commedie”.