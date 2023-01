“Eveything Everywhere All at Once” è il nuovo film di Cinemart

Pubblicità

Proseguono gli appuntamenti con i film proposti da Cinemart, il ciclo di proiezioni curato dal Centro Servizi Culturali S. Chiara in collaborazione con il Nuovo Cineforum di Rovereto.

Dopo aver inaugurato la rassegna con la pellicola spagnola Alcarràs e aver proseguito con Leonora addio di Paolo Taviani e Marcia su Roma di Mark Cousins, martedì 31 gennaio (ore 21) mette in calendario all’Auditorium Fausto Melotti il film del 2022 Everything everywhere all at once dei registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert, con Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, James Hong e Jamie Lee Curtis.

Il film viene proposto in versione originale sottotitolata.

TRAMA:

Un’immigrata cinese, non più giovane, viene trascinata in una folle avventura: solo lei potrà salvare il mondo esplorando altri universi paralleli che si collegano alle vite che avrebbe potuto condurre.