Deportazioni naziste: consegnate otto medaglie d’onore alla memoria di cittadini trentini

In data odierna, in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria, il Commissario del Governo reggente, Vice Prefetto Vicario Dr. Massimo Di Donato, nel corso di una suggestiva cerimonia tenutasi presso la Sala di rappresentanza del Commissariato del Governo ha consegnato le Medaglie d’onore concesse con decreto del Presidente della Repubblica alla memoria di otto cittadini trentini, ex militari catturati in patria e sui fronti di guerra all’estero dopo l’8 settembre 1943 deportati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, tutti ormai deceduti.

Il conferimento di questo riconoscimento, come è stato ricordato, ha rappresentato una forma di risarcimento “morale” per onorare tutti coloro che hanno subito la sopraffazione di un’ideologia fondata sull’odio e sul razzismo.

Alla cerimonia erano presenti le massime Autorità regionali e provinciali, civili e militari, i Sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti, gli studenti di una classe terza del liceo “Antonio Rosmini” di Trento, unitamente alle rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche.

Riconosciuta all’unanimità nei discorsi delle Autorità l’esigenza di tramandare la memoria alle nuove generazioni affinché il ricordo di quanto avvenuto divenga patrimonio condiviso, per non permettere che accada di nuovo.

La cerimonia odierna si è affiancata alle numerose cerimonie ed iniziative culturali poste in essere sull’intero territorio.

Come detto durante la cerimonia sono state consegnate otto medaglie d’onore alla memoria agli ex militari, catturati in patria e sui fronti di guerra all’estero dopo l’8 settembre 1943 e deportati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

Ecco gli Insigniti delle Medaglie d’onore:

alla memoria di ARCADIO CORRAINI, internato militare Germania dal 10 settembre 1943 al 1° giugno 1944, ritira la Medaglia d’onore il figlio Romeo accompagnato dal Sindaco di Riva del Garda

alla memoria di RUGGERO FRIZZI, internato militare in Francia dal 9 settembre 1943 al 1° ottobre 1945, ritira la Medaglia d’onore la figlia Fiorenza accompagnata dal Sindaco di Nomi

alla memoria di ETTORE GHEZZI, internato militare in Germania dal 9 settembre 1943 al 15 luglio 1945, ritira la Medaglia d’onore la figlia Ivana accompagnata dal Sindaco di Ville d’Ananunia

alla memoria di GIUSEPPE HAUSBERGHER, internato militare in Germania dal 9 settembre 1943 al 17 agosto 1945, ritira la Medaglia d’onore il figlio Mario accompagnato dal Vicesindaco di Trento

alla memoria di GINO MARTINELLI, internato militare in Austria dal 25 settembre 1943 al 5 maggio 1945, ritira la Medaglia d’onore il figlio Ivan accompagnato dal Sindaco di Rovereto

alla memoria di BRUNO MATURI, internato militare in Germania dal 12 settembre 1943 all’8 maggio 1945, ritira la Medaglia d’onore la figlia Annamaria accompagnata dal Sindaco di Pinzolo

alla memoria di ALDO RIGHI, internato militare in Germania dal 9 settembre 1943 al 6 giugno 1945, ritira la Medaglia d’onore il nipote Ketty Corraini accompagnata dal Sindaco di Riva del Garda

alla memoria di GUIDO TRENTIN, internato militare in Germania dal 9 settembre 1943 al 18 novembre 1944, ritira la Medaglia d’onore il nipote Sergio Trentin accompagnato dal Sindaco di Telve di Sopra.

