Continuano le truffe del reddito di cittadinanza. Ecco quanti lo ricevono in Trentino

Pubblicità

Pubblicità



Continuano le gigantesche truffe sul reddito di cittadinanza ai danni dei contribuenti italiani. Solo nelle ultime 48 ore sono emersi episodi inquietanti.

A Milazzo un uomo percepiva il reddito di cittadinanza nonostante fosse proprietario di una barca a vela. In poco meno di due anni aveva ricevuto indebitamente circa 15 mila euro.

A Moncalieri l’indagine dei Carabinieri ha scoperto 63 furbetti del reddito di cittadinanza, uno dei quali viaggiava in Porsche insieme alla moglie: entrambi ricevevano il reddito di cittadinanza. Tra i beneficiari del sussidio anche lavoratori in nero e persone mai state in Italia.

Pubblicità Pubblicità

La Guardia di Finanza di Catanzaro ha scoperto numerosi illeciti per la percezione del reddito di cittadinanza nel corso dei controlli relativi al 2022, che si sono conclusi con la denuncia all’autorità giudiziaria competente di 150 persone. Tra i soggetti denunciati ci sono 82 stranieri che non avevano il requisito, previsto dalla normativa vigente, dei 10 anni di residenza nel territorio nazionale.

Giuseppe Cruciani nel corso della trasmissione «La zanzara» in onda su Radio24 ha detto che “A Napoli 200 abitanti su 1000 prendono il Reddito di Cittadinanza, a Bolzano 3 su 1000! “

Ma quanti sono ad oggi i percettori del reddito di cittadinanza in Trentino Alto Adige? In Trentino sono 2.588 i nuclei familiari che ricevono il reddito di cittadinanza (aggiornamento Inps dicembre 2022) esattamente 10 volte in più rispetto all’Alto Adige (260), che pur detiene pressochè lo stesso numero di abitanti

Pubblicità Pubblicità



A dicembre 2022 il numero di persone aiutate a vivere grazie alla misura a suo tempo introdotta dal governo Conte sono 6.043 in Trentino e 573 in Alto Adige.

L’importo medio dell’assegno mensile è però più alto in provincia di Bolzano (479,12 euro) rispetto che a Trento (415,61).

Le province in cui i sostegni pubblici hanno gli importi mediamente più alti sono Napoli (662,79 euro) e Palermo (660,78 euro).

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità