Anche il Tar boccia la legge provinciale, riaperte altre due sale da gioco

«Sul territorio amministrato dal Comune di Mezzolombardo sulla base di una perizia di parte la fascia di interdizione derivante dal rispetto della distanza di 300 metri dai siti sensibili, calcolata secondo il criterio del raggio in linea retta ed in linea d’aria, è pari al 98,03%».

Con queste parole scritte sull‘ordinanza il Tar segue quanto deciso dal consiglio di Stato e affonda nuovamente la legge della provincia autonoma di Trento sulle sale da gioco voluta fortemente dal governatore Maurizio Fugatti.

Il Tar ha accolto la richiesta di sospensiva di due sale giochi: una a Trento e una a Mezzolombardo.

Entrambe sono ubicate ad una distanza inferiore ai 300 metri e in teoria per la legge provinciale entrata in vigore ad agosto avrebbero dovuto chiudere. Di parere diverso però sono stati prima il consiglio di Stato e poi anche il Tar che ha accolto la richiesta della sospensiva.

Alla fine arriva una nuova vittoria delle aziende trentine legate al gioco. Dopo la bocciatura del provvedimento della provincia di Trento da parte del Consiglio di Stato che ha riguardato la Sala Giochi Admiral di Trento in Viale Verona (Qui l’articolo) e la delibera che accoglie il ricorso (numero 9351) presentato dall’impresa individuale Antonio Villano che gestisce la sala giochi di via Milano, ora ‘c’è anche la sospensiva del Tar per altre due sale da gioco.

Nell’ultima sospensiva il Tar chiede di verificare «se, tenuto conto della conformazione del territorio del Comune di Mezzolombardo e della relativa disciplina urbanistica vigente, l’applicazione del criterio della distanza di trecento metri dai siti sensibili, determini che una sostanziale preclusione alla localizzazione sull’intero territorio comunale di esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco».