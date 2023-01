“Trentino Startup Valley”, in arrivo a Rovereto la giornata delle idee d’impresa innovative

Pubblicità

“Startup Day” in arrivo. L’appuntamento con l’innovazione è mercoledì 1° febbraio pomeriggio nella sede di Trentino Sviluppo in via Zeni 8 a Rovereto.

L’iniziativa, organizzata dalla società di sistema provinciale in collaborazione con Fondazione HIT – Hub Innovazione Trentino, si svolge nell’ambito del programma di accompagnamento per startup “Trentino Startup Valley”.

Prevista la presentazione dei progetti imprenditoriali, l’intervento motivazionale del direttore di InnovUp Giorgio Ciron e interessanti opportunità di networking.

L’evento segna contemporaneamente la conclusione del terzo ciclo del programma “Trentino Startup Valley” e l’avvio della quarta edizione.

Nel primo pomeriggio i 16 team selezionati tra una cinquantina di candidature provenienti da tutta Italia conosceranno i propri coach e affronteranno la prima lezione del percorso, il cosiddetto “Bootstrap”, che durerà circa 4 mesi.

Obiettivo? Acquisire le competenze necessarie per relazionarsi con successo con il mercato e gli investitori, imparare a tutelare la proprietà intellettuale, costruire un business plan, comunicare in maniera efficace e accedere al montepremi complessivo di 130 mila euro che, a fine programma, verrà assegnato ai primi dieci team classificati.

Il Validation Day prenderà il via a partire dalle ore 17.00, nella Sala Piave di Trentino Sviluppo, dove le sette startup che hanno superato con successo tutta la precedente edizione di “Trentino Startup Valley”, la terza, si sfideranno presentandosi alla platea, che vedrà protagonisti, accanto alla giuria tecnica, un panel di potenziali investitori finanziari e industriali. Nell’occasione, saranno assegnati tre premi: “1° classificato”, “Best pitch” e “Investment readiness”.

A suggellare la gara è previsto un intervento del direttore dell’associazione che rappresenta e unisce la filiera dell’innovazione italiana InnovUp Giorgio Ciron, classe 1991, talento di ForbesUnder30 Italia.