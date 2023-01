Termovalorizzatore a Lizzana: il no della circoscrizione

Pubblicità

Pubblicità



Il Consiglio della Circoscrizione di Lizzana e Mori Ferrovia ha monitorato costantemente l’evoluzione della questione termovalorizzatore sia per la sensibilità al tema dei propri consiglieri, sia perché una delle possibili collocazioni era proprio stata individuata sul territorio della Circoscrizione stessa, generando l’interesse e in parte l’apprensione di alcuni residenti.

In modo particolare il Consiglio, tramite gli uffici comunali, aveva acquisito delle informazioni preventive in merito ai pareri tecnici formulati da Università di Trento ed FBK.

Nella seduta dello scorso giugno il Consiglio aveva incontrato l’assessore Miniucchi per prendere coscienza del Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti e di quelle che erano le possibili implicazioni inerenti il territorio di Lizzana.

Pubblicità Pubblicità

«Abbiamo inoltre appreso come l’APPA, Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente – spiega il presidente della Circoscrizione Davide Gamberoni (foto) – apra ai territori la possibilità di fare altre proposte al di là dei pareri espressi dai tecnici. L’atteggiamento assunto dal Consiglio è sempre stato quello di prudenza rispetto ad un’opera così strategica per il territorio, di cui comprendiamo bene sia i pro che i contro, prima di avere a disposizione i pareri dei tecnici.

Gamberoni rintiene inoltre che «il territorio della Circoscrizione di Lizzana e Mori Ferrovia sia già “carico” sia dal punto di vista delle installazioni industriali comprendenti anche impianti di termovalorizzazione (ricordiamo quelli già presenti in alcune aziende), sia da quello delle installazioni che prevedono lo stoccaggio o il trattamento dei rifiuti, ricordiamo la discarica in loc. Lavini, il CRM (Centro di Raccolta Municipalizzato), il CI (Centro Integrato). Il Consiglio tiene a sottolineare che continuerà a monitorare da vicino l’evolversi della situazione per garantire una puntuale informazione alla comunità di Lizzana e Mori Ferrovia.