Piano faunistico della Provincia autonoma di Trento, al via la fase di raccolta di pareri e osservazioni

Il Piano faunistico della Provincia autonoma di Trento è oggetto di una seconda revisione, a cura del Servizio faunistico in qualità di soggetto competente all’elaborazione, ai sensi della legge provinciale sulla protezione della fauna e sull’esercizio venatorio.

Attraverso il Piano si individuano gli areali delle principali specie selvatiche, si fa il punto sullo stato faunistico e vegetazionale esistente e si verificano le dinamiche delle popolazioni faunistiche, a partire dalle conoscenze disponibili.

Il documento è sottoposto alla valutazione ambientale strategica che, tra gli altri adempimenti, prevede la fase di consultazione e partecipazione pubblica.

E’ stato pubblicato all’albo telematico della Provincia autonoma di Trento e di tutti i Comuni trentini l’avviso di avvio della fase di pubblicizzazione.

Questa dà modo agli interessati di presentare pareri e osservazioni alla proposta del Piano, la cui documentazione è consultabile al link https://forestefauna.provincia.tn.it/Documenti/Nuovo-Piano-faunistico o presso il Servizio Faunistico, in via Trener 3 – Trento, quarto piano, torre C.