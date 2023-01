Marcialonga, Merler: «Giunta di sinistra incoerente». La rivolta del web

Pubblicità

Pubblicità



Oggi presso il comune di Trento prima, e in piazza Duomo poi, è andata in scena la festa per i 50 anni della Marcialonga.

Per l’occasione in via Belenzani, da palazzo Thun fino in piazza Duomo,è stata realizzata una pista innevata che passava anche attorno alla fontana del Nettuno. Un migliaio le persone presenti che hanno fatto da corollario alla sfilata delle 50 nazioni partecipanti.

La manifestazione organizzata da Comune e Provincia, è stata preceduta da non poche polemiche per la sua sostenibilità, e perchè organizzata in una giornata di lavoro che quindi non concilia molto con i negozi aperti.

Pubblicità Pubblicità

Molti pensano allo sperpero di acqua e ai costi energetici senza precendenti, con famiglie e imprese che tirano la cinghia o peggio nuclei famigliari che sono sfrattati perchè non ce la fanno a pagare l’affitto.

Alex Marini dei cinque stelle ha parlato di «Idiozie da negazionisti del clima inventansi. Questo, a quanto pare, il motto segreto della maggioranza provinciale trentina».

Oggi a presentazione avvenuta anche il consigliere comunale Andrea Merler ha voluto dire la sua affondando sul Sindaco di Trento. «La Giunta Ianeselli radical chic (ecologista a giorni alterni) porta la neve con i camion in centro, per creare una pista da fondo».

Pubblicità Pubblicità



E ancora: «Per noi nessun problema alla manifestazione collegata alla Marcialonga, ma ci permettiamo di evidenziare l’incoerenza di una Giunta di sinistra, che propone la guerra ai bacini idrici per l’innevamento, alle auto e ai parcheggi».

«Una Giunta che alza il dito monitore con i suoi concittadini se non utilizzano tutti i giorni la bicicletta e che poi fa portare la neve con 13 camion – termina Merler – che si scioglie il giorno stesso e che va poi anche asportata (smaltita quale rifiuto speciale) e pulita. Bene l’audience, bene le manifestazioni: meno bene la incoerenza!»

Con Merler e Marini paiono essere d’accordo in molti. Sulla pagina social del comune di Trento e nel web infatti sono centinaia i commenti critici sulla manifestazione.

Le critiche riguardano lo sperpero di denaro pubblico in un momento dove sarebbe necessario aiutare i più deboli e sul poco rispetto dell’ambiente.

Il tam tam sui social comunque era già iniziato da giorni, e mai come questa volta il giudizio è stato negativo da parte di quasi tutti. «Ci sentiamo presi in giro» – questo il grido della maggioranza.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità