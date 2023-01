Polemica sul reel: il rogo spento

Pubblicità

Un paio di giorni fa abbiamo pubblicato, a seguito di svariate lamentele sbarcate anche sui social, giunte a noi direttamente e arrivate anche da un sindaco della zona coinvolta nella polemica, un articolo.

Come facilmente intuibile, il pezzo a cui facciamo riferimento è quello riguardante il reel pubblicato su Visit Valsugana (QUI link primo pezzo) a cui è poi seguito un secondo pezzo di aggiornamento dopo l’arrivo di un comunicato dall’APT della Valsugana (QUI link secondo pezzo).

Ci sono articoli che in una società civile e democratica non vorremmo dover pubblicare, per il semplice fatto che le polemiche sterili su fatti inesistenti fanno perdere solo tempo.

Certo, fossimo un giornalino che fa i compitini attento a non suscitare opinioni e senso critico non dovremmo perdere tempo a spiegare ogni volta le ragioni di quanto pubblicato, che peraltro appaiono molto chiare a meno che non si faccia finta di non capire per dar voce a questioni che sono un falso problema, in quanto inesistenti.

La comunità LGBT è accettata, i ragazzini delle medie non prendono nemmeno in considerazione i compagni diversi ma li accettano semplicemente perché sono parte della loro normalità, non perché anche diversi. Le serie tv, anche quelle per adolescenti, sono piene di protagonisti LGBT e i genitori, tranne quelli proprio ottusi, non le censurano.

I coming out sono un fatto quotidiano come pure i matrimoni tra identici sessi. Si può fare di più per questa che ormai non è quasi più comunità ma tessuto civile? Sì, come per tutti gli altri ambiti e problematiche della società.

Tra l’altro, tornando alle nostre considerazioni, come abbiamo ripetuto sia nel primo che nel secondo pezzo “nessuno qui è contro gli omosessuali, anzi. Tendiamo solo a voler sottolineare che fintanto che la maggioranza della popolazione è “etero“, sarebbe magari più opportuno e anche facilmente approvato dai follower e dai contribuenti partire da una coppia tradizionale.“

E ancora, per essere più chiari, “Sottolineiamo nuovamente che nessuno qui è contro gli omosessuali, anzi. La critica è stata mossa a seguito delle lamentele arrivate a seguito della prima pubblicazione del reel.“

Sui social – come accade ormai per ogni cosa – i toni sono rimasti particolarmente accesi, letteralmente infuocati. E, dopo averli visti, vorremmo solo sottolineare – nuovamente – che il nostro primo pezzo è stato fatto per dare voce alle segnalazioni e ai commenti arrivati dopo la pubblicazione del primo reel.

Non abbiamo inventato nulla, non abbiamo dato personalmente contro agli omosessuali: abbiamo solo dato voce a chi ha avuto qualcosa da ridire. Così come poi, successivamente, abbiamo anche pubblicato interamente il messaggio dell’ATP arrivato poi il mattino seguente.

Su 7 miliardi di persone sul pianeta, ci sarà sempre una fetta più o meno indifferente che la penserà diversamente dagli altri.

Abbiamo attaccato l’APT? Gli omosessuali? I ragazzi del video? Abbiamo avuto un comportamento omofono? No, ci siamo solo chiesti se, in un’area dove la maggior parte degli abitanti vede la famiglia tradizionale come modello, non sarebbe forse stato più strategico iniziare una campagna o comunque iniziare a pubblicare prima contenuti più tradizionali, e poi contenuti più di larghe vedute. Dare una sorta di “contentino” ai tradizionalisti e poi strizzare un occhio alle nuove generazioni con tutte le loro sfaccettature.

Non abbiamo detto che il video era da togliere e rimettere, non abbiamo detto che era da cestinare, non abbiamo detto nulla di personale. Abbiamo solo dato voce a chi semplicemente non aveva approvato il contenuto. Letteralmente il messaggio del nostro pezzo in sintesi era: “è stato pubblicato questo reel e a molti non è piaciuto”.

Perché la voce di chi è contro deve valere meno di quella di chi è a favore? Noi abbiamo pubblicato un contenuto e, almeno dal risultato, possiamo affermare che per un dialogo civile da entrambe le parti la strada è ancora lunga. Tra l’altro, continuare a soffiare sul fuoco di inesistenti persecuzioni non fa male a nessuno tranne agli interessati.

Infine, un appunto a chi muove tante critiche: senza il grande Mario Mieli la comunità LGBT avrebbe tutt’ora vita difficile e pensiamo che oggi lui stesso si stupirebbe di tali sterili polemiche. A tal fine, suggeriamo la lettura di “Elementi di critica omosessuale” e di guardarsi lo strepitoso film “Gli anni amari”. Ci faranno sorridere le repliche che tacceranno questo giornale di considerare la comunità gay al di fuori di quello che è: la normalità intesa all’assoluto, così come dovrebbe essere anche per gli etero.

