Pericolo valanghe, prudenza e attenzione in quota

Le ultime 48 ore hanno visto purtroppo due brutti incidenti causati dalle valanghe.

Ieri pomeriggio la tragedia sul Lagorai che ha visto la morte di Arianna Sittoni, 30 enne di Pergine Valsugana investita da una valalnga che si è distaccata nella zona della Val Caldenave nel Lagorai. Salvo per miracolo il suo compagno di escursione, Giudo Trevisan di 46 anni, residente sempre a Pergine Valsugana, rimasto ferito a un arto inferiore. I due sono stati travolti da una valanga in Val Orsera, una laterale della Val Campelle, a monte del rifugio Caldenave e a valle della Forcella Ravetta, a una quota di circa 2.100 m.s.l.m. (gruppo del Lagorai)

Oggi un free rider di 26 anni residente a Vallelaghi (TN) è stato elitrasportato all‘ospedale Santa Chiara di Trento, cosciente e con un possibile trauma di bacino, dopo essere stato trascinato a valle da una valanga – con una lunghezza di circa 400 metri – che si è staccata lungo un canalone a valle del rifugio baita Fredarola (Dolomiti di Fassa) sul versante veneto, al confine tra Trentino e Veneto.

L’uomo è stato trascinato dal distacco nevoso, riuscendo a rimanere a galla e finendo 100 metri più a valle semisepolto. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 14.45 dai compagni che erano con lui.

La provincia autonoma di Trento e il Servizio prevenzione rischi e Cue alla luce delle particolari condizioni che hanno determinato in questi giorni il distacco di valanghe in quota, raccomandano prudenza e attenzione.

La neve fresca caduta nei giorni scorsi, accompagnata dal forte vento, ha determinato accumuli anche di grandi dimensioni che possono distaccarsi al passaggio di un singolo sciatore.

La neve fresca e gli accumuli creati dal vento ricoprono un debole manto di neve preesistente, al cui interno si trovano strati fragili a cristalli angolari, soprattutto sui pendii ombreggiati al di sopra dei 2.200 metri circa, come pure sui pendii soleggiati al di sopra dei 2.500 metri.

Il manto nevoso rimane instabile. Per questo motivo si invita a consultare il bollettino valanghe aggiornato giornalmente da Meteotrentino assieme agli altri servizi meteo e valido per l’intero territorio dell’Euregio (link https://valanghe.report/bulletin/latest ).

Nel pianificare le uscite bisogna porre molta attenzione ai report: l’attuale grado di pericolo 3, marcato, su una scala di 5 non deve ingannare: il distacco è possibile già con un debole sovraccarico soprattutto sui pendii ripidi indicati.

Talvolta sono possibili alcune valanghe spontanee di grandi dimensioni e, in singoli casi, anche molto grandi. Le possibilità per le escursioni sono in definitiva limitate ed è richiesta una buona capacità di valutazione locale.

