La Germania nella comunità Europea e gli altri paesi “polli”

Egregio Direttore,

spesso ci chiediamo se l’ UE per questo disgraziato paese possa essere un toccasana o almeno una entità in cui riporre futuro e fiducia e risollevarsi da quanto è stato distrutto dalle sinistre, da Prodi in poi.

Lasciando perdere i recenti casi eclatanti circa le etichette terroristiche sul vino ( ma non sulla birra irlandese, danese e tedesca… ), sull’ obbligo di ristrutturazione degli immobili pena la loro incommerciabilità, sul Nutriscore, il cui fondamento scientifico è inferiore al Manuale delle Giovani Marmotte, anche se ciò rischia di rovinare l’ export alimentare italiano, casi tutti questi in cui il giudizio sull’ operato della UE è per tutti impietosamente ridicolo, è da ricordare che, da conclamato vizio della sinistra, l’ UE è affetta da ben altro, assai più subdolo e deleterio: il doppiopesismo.

Tale modo strabico di gestire i rapporti con i vari paesi, ampiamente non considerato dai giornalisti nostrali, probabilmente non attenti o molto più semplicemente complici, è improntato all’ asservimento dell’ elite germanica e dei loro alleati ( Francia e paesi del nord ,i c.d. Frugali ) in danno degli altri.

La tendenza di farsi i fatti propri, alle spalle di altri paesi “polli“, della Germania non è certo nuova.

Senza andare troppo indietro nel tempo, si deve ricordare che la riunificazione delle due Germanie è costata all’ Italia 39,6 miliardi di Euro e, ancora di più, la crisi del sistema monetario Europeo (SME) del 1992 a seguito della rivalutazione non adeguatamente gestita del marco riunificato.

Sempre in quell’ occasione l’ allora capo del nostro governo decise di mettere le mani nelle tasche e nei conti correnti degli italiani “per salvare la lira“, cosa che non gli riuscì e che comportò una pesante svalutazione. L’ Inghilterra, pure duramente colpita da quella crisi, invece saggiamente decise di guardarsi bene da quella consorteria euopea, rifiutando la moneta comune e, di recente, anche l’ UE stessa….

E’ anche un fatto che una siffatta iniezione di liquidità dall’ Europa degli altri, dei “polli“, ha comportato che l’ Euro per i tedeschi era ed è una moneta sottostimata rispetto ad un ipotetico interno marco tedesco forte, il che, ulteriormente, rafforza quell’ economia che altrimenti sarebbe penalizzata nel proprio export. Tutto il contrario di quanto avvenuto in Italia, ove all’ introduzione della moneta unica i prezzi sono raddoppiati, i risprmi dimezzati, essendo stata sopravvalutata la moneta europea dai soloni, anzi dai “polli” allora al governo….

Conseguenza è che sono decenni che la Germania ha un surplus finanziario, cioè il saldo attivo tra incassi dall’ estero e spese interne, del 8,5%, il doppio della soglia stabilita dalla Commissione Europea nel 2011 ( EU Regulation n. 1176/2011 e n. 1174/2011 ), e nessuno si azzarda a dire nulla e si punta il dito esclusivamente verso il nostro livello di indebitamento, che indubbiamente è troppo alto, causa i salassi di cui sopra e gli scempi delle sinistre, ma almeno supportato da una economia privata molto solida.

La questione del surplus tedesco non è affatto secondaria, poiché è l’ indicatore del fatto che la Germania drena risorse dagli altri membri UE, impedendo una crescita omogenea. In questo la Germania è in buona compagnia, dati surplus alla mano, dei soliti noti frugali, cioè Danimarca, Olanda, con l’ aggiunta di Malta, paesi questi più uguali degli altri, dove talune regole valgono solo per altri e non per loro, ivi compresa la questione clandestini…

Il vezzo teutonico di farsi i fatti propri è culminato nell’ estate scorsa con il rifiuto al price cap sul gas dopo avere innescato il rialzo fraudolento dei prezzi mediante accaparramento a qualsiasi prezzo del gas necessario per l’ incipiente stagione invernale. Risultato: bollette alle stelle da noi, spesa di circa 100 miliardi per il sostegno governativo all’ economia italiana e prosciugamento di circa 30 miliardi di risparmi privati. Praticamente un conto di guerra.

Da ultimo il rifiuto alla fornitura di carriarmati all’ Ukraina, poi rientrata, ed il veto all’ esportazione verso quel paese da parte di paesi europei che hanno l’ uso su licenza dei teutonici carri Leopard. Il motivo non confessato ( ancora ): non guastarsi definitivamente i rapporti con Mosca, dalla quale la Germania dipende quasi totalmente per il gas.

In una società privata un simile socio lo avrebbero cacciato a pedate dopo avergli fatto pagare dazio sino all’ ultimo centesimo. Da noi , paese di “polli”, c’ è ancora qualcuno che vuole ancora di più di questa Europa di furbastri e burocrati. E di “polli“.

Avv. M.Stefano Sforzellini – Trento

