Forward, laboratorio di formazione professionale per produttori cinematografici, al via le iscrizioni

Pubblicità

Pubblicità



Anche nel 2023 Trentino Film Commission investe nella formazione di figure professionali del mondo cinematografico: sono infatti aperte le iscrizioni alla quinta edizione di Forward, il laboratorio di formazione e mentoring professionale per produttori cinematografici in programma da martedì 2 a sabato 6 maggio dalle 9 alle 18.30.

Forward si terrà in concomitanza con le giornate del Trento Film Festival, partner del progetto assieme a RE-ACT (Regional Audiovisual Cooperation and Training) e al nuovo partner CNA Cinema e Audiovisivo.

Come lo scorso anno il 1° maggio il Trento Film Festival organizzerà una giornata industry di appuntamenti dedicati ai professionisti alla quale sono invitati a partecipare i produttori e le produttrici selezionate.

Forward è dedicato a produttori il cui intento sia quello di consolidare le proprie competenze nello sviluppo di un progetto audiovisivo. Il laboratorio permette di acquisire e rafforzare competenze creative ed editoriali, di sviluppare capacità di progettazione imprenditoriale e posizionamento nel mercato contemporaneo, e di stimolare opportunità di co-produzione in ottica regionale, nazionale ed internazionale.

I 12 produttori selezionati parteciperanno a 5 giorni di workshop in presenza (2 – 6 maggio), coordinati e condotti dalle produttrici Nadia Trevisan (Nefertiti Film) ed Erica Barbiani (Videomante).

Il workshop si articolerà attraverso focus specifici e sessioni plenarie, percorrendo una panoramica sulla figura e il ruolo del produttore dallo sviluppo alla distribuzione, e toccherà temi quali:

Pubblicità Pubblicità



L’apporto creativo del produttore nello sviluppo dei progetti;

La diversificazione della tipologia dei progetti;

La composizione del team creativo;

L’individuazione delle storie;

I diversi ruoli nello sviluppo;

Il rapporto tra produttore e finanziatori;

La coproduzione;

Il budget di sviluppo, il budget di produzione e il piano finanziario;

Strategie di finanziamento.

Sono previste tre masterclass di approfondimento che si concentreranno inoltre sulle coproduzioni, sul cashflow e sul ruolo delle Film Commission e dei fondi regionali all’interno del processo di produzione. Le masterclass saranno tenute da esperti esterni.

Iscrizioni – E’ possibile inviare la propria candidatura entro le ore 12:00 del 22 marzo 2023 inviando all’email [email protected] i materiali indicati sul sito: www.trentinofilmcommission.it/it/forward/. In caso di selezione, ogni produttore dovrà versare una quota di partecipazione di 300 euro + IVA.

Le docenti

Nadia Trevisan è presidente e co-fondatrice con Alberto Fasulo di Nefertiti Film.

Ha maturato una ricca esperienza nel campo della co-produzione internazionale e sviluppato una rete di solidi contatti in tutta Europa.

Nel 2021 ha prodotto Piccolo Corpo di Laura Samani, in concorso a Semaine de la Critique-Cannes. Il film è stato presentato in oltre 100 festival internazionali, è stato candidato ai Nastri D’Argento ed è vincitore del David di Donatello 2022 per il miglior esordio alla regia e dell’EUROPEAN DISCOVERY 2022 – Prix FIPRESCI; Piccolo Corpo è stato distribuito in Italia e all’estero.

Lo stesso anno, Nadia ha coprodotto il documentario Brotherhood, di Francesco Montagner, vincitore del Pardo d’Oro Cineasti del Presente al 74° Locarno Film Festival 2021. Brotherhood ha avuto la sua première italiana ad Alice nella Città ed è stato distribuito nelle sale italiane da aprile 2022. In precedenza, Nadia ha prodotto Menocchio (71°Locarno Film Festival – Concorso Internazionale), Genitori (68°Locarno FF- Fuori Concorso), TIR (Marc’Aurelio d’Oro alla VIII edizione del Festival Internazionale del Cinema di Roma) tutti del regista Alberto Fasulo; History of Love (53°Karlovy Vary International Film Festival – menzione speciale per meriti artistici) della regista slovena Sonja Prosenc, film scelto a rappresentare la Slovenia ai Premi Oscar 2020.

Attualmente Nadia sta sviluppando La Corda ultimo capitolo della Trilogia sull’Uomo di Alberto Fasulo, Un anno di scuola di Laura Samani e Battaglia, il nuovo film di Beniamino Barrese.

Nadia è stata selezionata a Cannes 2019 come rappresentante per l’Italia a Producers on the Move. Ha partecipato a Cannes Producers Network ed è un membro di EAVE, EFA e EWA.

Erica Barbiani è produttrice cinematografica, autrice, story-editor.

Dopo il dottorato in sociologia fonda Videomante, una casa di produzione dedicata alla realizzazione di documentari per il mercato audiovisivo internazionale. Tra i documentari prodotti “The Special Need” di Carlo Zoratti, proiettato in anteprima al Festival di Locarno, vincitore al SXSW di Austin, Doc Leipzig, Zagreb DOX e selezionato a più di sessanta festival internazionali; “The Good Life”, la prima regia dello scrittore Niccolò Ammaniti, distribuito da Feltrinelli; e, con Lucia Candelpergher, “La Villa”, di Claudia Brignone, realizzato in co-produzione con RAI Cinema e proiettato in anteprima alla Mostra del Cinema di Roma, Alice nella Città. In qualità di autrice, Erica Barbiani ha scritto i romanzi “Salone per Signora” (Elliot, 2015) e “Guida sentimentale per camperisti” (Einaudi, 2018), recentemente opzionato per essere adattato in una serie televisiva. Dal 2016, Erica collabora con il Torino Film Lab in qualità di pre-selezionatrice per i suoi programmi di formazione. Tra le produzioni attualmente in corso, “Wishing on a star”, documentario del regista slovacco Peter Kerekes di cui Erica è co-autrice, realizzato in co-produzione con Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Croazia e Taiwan, e “Fiume o Morte!”, documentario del regista croato Igor Bezinović in co-produzione con Croazia e Slovenia.