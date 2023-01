Sicurezza nelle manifestazioni pubbliche: giovedì in Vallarsa incontro con la Polizia amministrativa

Pubblicità

Pubblicità



Fra le pratiche più complesse che i comitati e le associazioni sono tenute a preparare quando organizzano un’iniziativa ci sono sicuramente quelle di Polizia amministrativa.

Esistono modelli di diversi colori, per contraddistinguere la variegata tipologia di eventi che possono essere organizzati (all’aperto senza la presenza di alcuna struttura, all’aperto con presenza di modeste strutture, ecc.) cui corrispondono ben definite regole e procedure.

D’altronde con la sicurezza non si scherza ed è bene programmare per tempo cosa debba accadere in caso di emergenza e chi è preposto al controllo dei vari aspetti (antincendio, evacuazione, ecc.)

Vista la complessità della modulistica e la serietà degli argomenti in gioco, chi meglio della stessa Polizia amministrativa può spiegare ai referenti delle associazioni e degli enti locali (che fanno da tramite fra i servizi provinciali e le realtà del terzo settore) come affrontarne la corretta compilazione della modulistica e gestione delle procedure?

«Proprio da tale ragionamento – spiega l’assessore comunale ai rapporti con le associazioni Matteo Rossaro – prende le mosse l’iniziativa di organizzare un evento in cui i referenti delle associazioni e del Comune ascoltino dalla viva voce dei funzionari provinciali le istruzioni su come meglio compilare la modulistica e seguire le procedure.

Un contraddittorio sarà senz’altro utile a tutte le parti in gioco e potrà agevolare l’organizzazione, in sicurezza, di tante iniziative che portano ai nostri territori e a chi li vive molte occasioni di socialità, sport e intrattenimento.

Pubblicità Pubblicità



L’evento – che si colloca all’interno di un ciclo di eventi formativi per le associazioni del territorio iniziato con un corso Haccp – si terrà a partire dalle 18 di giovedì 26 gennaio al teatro comunale di Vallarsa, in frazione Sant’Anna, ed è naturalmente rivolto alle associazioni delle Valli del Leno, ma aperto a chiunque vi abbia interesse».

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità