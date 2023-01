Privacy e giustizia: quei figli di Trojan

In questi giorni si è scatenata una feroce polemica sulle intenzioni paventate da Nordio riguardanti un freno all’uso (da molti giudicato abuso) delle intercettazioni.

Ora preme fare qualche considerazione: intercettare è tra le più difficili attività della polizia giudiziaria. Nel contempo è tra le più costose, perché non va solo vista la parte riguardante il noleggio della tecnologia necessaria, ma anche il costo delle innumerevoli ore di straordinario anche notturno o festivo (quindi più costoso) che vanno retribuite agli ufficiali di p.g. deputati all’ascolto e trascrizione delle conversazioni, ai quali si richiedono facoltà superumane, ma questo il cittadino e spesso gli stessi colleghi, ne sono ignari.

Accanto a questo vi è la dovuta mole di atti burocratici, atti pressoché quotidiani e obbligatori per poter intercettare, e che non vanno diretti solo al pm ma anche al GIP che dispone l’autorizzazione a proseguire o interrompere l’ascolto.

Se in un’indagine (come quasi sempre accade) si susseguono le linee di ascolto da intercettare, moltiplicate quanto sopra per ogni utenza monitorata.

Ne consegue un carico di lavoro improbo per forze di polizia e magistratura. Quindi chi pensasse di fare un dispetto agli attori titolati ad intercettare si sbaglia di grosso.

Ma le intercettazioni per certi reati sono un male necessario, e quelle non le tocca nessuno. I Trojan, virus (legali in questo caso) inoculati negli smartphone che permettono di avere una visione a 360 gradi h24 sulla vita del proprietario, di certo sfoltiscono (non di molto) gli impegni degli investigatori, e meglio chiariscono le intenzioni più o meno delinquenziali dell’intercettato.

Pubblicità Pubblicità



Nel contempo i Trojan entrano prepotenti nella sfera più privata e recondita, e questa sfera pone dubbi etici che nemmeno duemila legislature potranno risolvere senza intervenire a favore o sfavore di entrambe le parti in causa, sia che abbiano la divisa e la toga o che abbiano il maglione a righe matricola sul petto e la mascherina.

C’è chi, come l’on.Costa, che propone una maggiore applicazione delle investigazioni tradizionali. Non certo come quelle dei detectives di una volta: bar fumosi, bionde che sanno, informatori che chiacchierano.

Certo, c’erano dei fondi destinati a pagare queste informazioni, ma anche meno garantismo e più errori giudiziari. Ma in se’ con l’avanzare della tecnologia è una proposta poco pratica, d’altro canto le ventilate intercettazioni autonome della polizia giudiziaria potrebbero questioni costituzionali ed eccezioni continue, e minerebbero parecchi processi.

Impasse o vulnus? Si può procedere solo empiricamente. O imitare gli svizzeri, che fanno referendum per molto meno e non sono più costosi di una stagione di ascolti continui.

Per il momento rimangono i dati: Negli ultimi cinque anni in Italia il costo delle intercettazioni è stato di oltre un miliardo e 100mila euro. È quanto si evince dall’ultima Relazione sull’amministrazione della giustizia, che dà conto di tutte le spese di via Arenula. Un report che dà conto anche del numero di intercettazioni disposte ogni anno dalle procure d’Italia: circa 600mila bersagli, un dato parziale se si considera che la relazione è aggiornata ai primi sei mesi del 2019. Alla fine sono poche le condanne.

Per esempio per il reato di abuso d’ufficio le statistiche sono a dir poco allarmanti: secondo il ministro della Giustizia su 5.400 procedimenti (con relative intercettazioni) nel 2021, 9 si sono conclusi con condanne davanti al gip e 18 in dibattimento.