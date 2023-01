Piano strategico provinciale per l’internazionalizzazione, presentate le linee guida

Pubblicità

Sono state presentate oggi le linee guida su cui verrà costruito il Piano strategico provinciale per l’internazionalizzazione delle imprese trentine. Sono il frutto di mesi di lavoro e confronto tra la Provincia autonoma di Trento, Trentino Sviluppo, il Comitato strategico per l’internazionalizzazione, le associazioni di categoria e un gruppo di aziende in rappresentanza del tessuto imprenditoriale.

Obiettivo: arrivare alla stesura, nei prossimi mesi, di un documento programmatico e pluriennale in grado di dare una spinta e un supporto all’export delle imprese del territorio e offrire loro un punto di riferimento sicuro e iniziative pianificate nel medio termine.

Il Piano parte quindi dall’ascolto attento delle realtà trentine e dalle loro esigenze, ma non si ferma qui. L’impegno è quello di coinvolgerle non solo nella progettazione, ma anche nella messa a terra e nel monitoraggio delle misure che verranno realizzate. All’incontro di presentazione, che si è tenuto nella sede della Provincia in piazza Dante, hanno partecipato Trentino Sviluppo, il direttore generale della Provincia Paolo Nicoletti, tutte le associazioni di categoria, i rappresentanti di Camera di Commercio di Trento e Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE) ed alcuni imprenditori trentini.

«Il Piano strategico – commenta Achille Spinelli, assessore allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento che ha fortemente voluto e stimolato l’avvio del percorso – è uno strumento fondamentale per dare slancio alle imprese del territorio e aumentarne la competitività all’estero. In questo senso è importante mettere in campo, insieme a misure più operative e verticali, anche azioni di marketing integrato e di posizionamento strategico, per rilanciare a livello internazionale tutto il comparto produttivo trentino».

Il documento nasce infatti dall’esigenza di dare un sostegno alle aziende trentine nelle proprie azioni di internazionalizzazione, guidarle nelle fasi più delicate e, contestualmente, rafforzare il brand “Trentino” all’estero.

Per evidenziare i punti di forza e di debolezza del sistema provinciale, si è partiti da una mappatura dettagliata del territorio realizzata con il supporto di Prometeia, ente di ricerca e consulenza riconosciuto a livello internazionale sui temi dello sviluppo economico. Ne è emerso un quadro rassicurante, che presenta però ancora buoni margini di miglioramento.

I numeri dicono per esempio che l’export trentino è cresciuto nell’ultimo decennio più della media nazionale, ma che rimane ancora su livelli più contenuti rispetto ai suoi principali competitor, che registrano una maggiore dinamicità anche su altre misure complementari, come la capacità di attrarre gruppi internazionali. Le possibilità di crescita per l’internazionalizzazione in Provincia sono quindi ancora rilevanti, in particolare per le realtà più piccole, che in gran parte (61%) dichiara di non affacciarsi oltre confine.

Dopo aver analizzato lo stato delle cose in Trentino, sono state prese in considerazione le principali variabili che rivestono un ruolo chiave nello scenario internazionale. Si possono sintetizzare in tre ambiti, su cui la Provincia sta già lavorando da anni con determinazione: talenti, ambiente e digitalizzazione.

È ormai evidente che il Trentino deve diventare sempre di più un territorio attrattivo per figure altamente professionalizzanti, continuare a supportare le imprese che adottano soluzioni green e spingere verso la digitalizzazione dei sistemi produttivi. Strumenti come la campagna di comunicazione Trentino for Talent Engineer, promossa da Trentino Sviluppo ed Agenzia del Lavoro sui canali di Invest in Trentino per l’attrazione di profili tecnici altamente qualificati e l’inserimento di “Sostenibilità, montagna e risorse energetiche” e “ICT e trasformazione digitale” fra i pilastri della Strategia provinciale di sviluppo sostenibile (S3), vanno proprio in questa direzione.

Quali sono quindi gli strumenti e le azioni che la Provincia dovrebbe inserire nel Piano strategico? Deve, innanzitutto, continuare a promuovere una governance partecipata. Dagli incontri con le imprese è emerso infatti che un’azione efficace è quella dove aziende, associazioni e istituzioni lavorano fianco a fianco, sia nella fase di ideazione, sia in quella attuativa.

Un focus particolare deve poi essere dato alle realtà più piccole, che hanno una particolare difficoltà a superare lo scoglio dei costi fissi dell’internazionalizzazione. Per agire in questa direzione, è utile per le PMI una maggiore consapevolezza delle opportunità presenti nei diversi mercati, degli strumenti a disposizione per raggiungerli e delle competenze a cui le aziende possono attingere per muovere i primi passi all’estero.

Queste informazioni potrebbero essere coordinate a livello provinciale attraverso un Osservatorio, che permetta di rispondere in maniera integrata ai bisogni delle imprese con un riscontro unico e coerente da parte di enti e associazioni. Durante le fasi di confronto con le aziende è stata sottolineata anche la necessità di sfruttare meglio bandi e finanziamenti europei, il cui accesso è spesso condizionato dalla mancanza di conoscenze specifiche e contatti diretti nelle sedi UE. È emersa infine l’esigenza di potenziare il brand “Trentino”, evidenziandone i punti di forza in chiave industriale.

Il Piano produrrà quindi una vera e propria guida all’industria trentina, che descriverà le eccellenze tecnologiche, i servizi a disposizione dei lavoratori, i punti di forza in termini di hub di conoscenza e le dotazioni infrastrutturali, prime fra tutte i Poli tecnologici sparsi sul territorio provinciale.

