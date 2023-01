Incidente sul lavoro: boscaiolo 53 enne travolto da un tronco

Pubblicità

Nuovo infortunio sul lavoro: l’incidente in questione è avvenuto nei boschi del Trentino nella mattinata di oggi, martedì 24 gennaio pochi minuti dopo le 9:00, in un cantiere forestale sopra l’abitato di Villa Rendena.

Un boscaiolo 53 enne residente in zona – titolare dell’azienda in cui stava lavorando in cantiere – sarebbe stato colpito da un tronco mentre era nelle vicinanze di una teleferica.

L’uomo è stato soccorso dai colleghi di lavoro che hanno lanciato l’allarme. Sul posto è giunto il personale sanitario con l’elisoccorso, il quale ha vericcellato l’equipe sanitaria ed ha prestato le prime cure al 53 enne.

Sul posto – data anche la complessità delle operazioni di recupero dell’uomo – sono arrivate anche le squadre dei Vigili del Fuoco di Villa Rendena supportate dai colleghi di Vigo Darè.

I sanitari – dopo aver stabilizzato l’uomo – lo hanno trasportato al Santa Chiara in codice rosso. Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso trentino avrebbe riportato traumi giudicati di media gravità.

Per ricostruire la dinamica dell’incidente è stato necessario l’intervento dei carabinieri della compagnia di Riva del Garda.

