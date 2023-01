Incassi Multe: Borgo, Moena e Pergine ai primi 3 posti in Trentino

Pubblicità

Per i comuni, le multe e le sanzioni rappresentano una fonte di entrata come le tasse e le imposte pagate dai contribuenti e possono avere anche un peso rilevante sui bilanci.

In provincia di Trento il comune che incassa in assoluto di più grazie alle multe è quello di Trento con più di 3,65 milioni di euro che pesano pro capite sui residenti per 30,00 euro. (fonte Openpolis per il 2020).

Subito dietro Trento c’è Pergine Valsugana che ha incassato 1.803,107 euro.

A seguire Borgo Valsugana che ha incassato 1.795.312,82 euro con una cifra pro capite di 256,50 euro. Questo dato pro capite pone il paese della Valsugana addirittura davanti a Trento al primo posto in assoluto.

Seguono Moena con 476.650,51 euro incassati, (88 euro pro capite) Grigno, Vallarsa, Castelnuovo e Nago – Torbole. Singolare come nelle prime 6 posizioni ci siano ben 4 comuni della Valsugana, in tal senso piuttosto penalizzata dal punto di vista degli automobilisti. Ma non certo per quanto riguarda le entrate nelle casse comunali.

