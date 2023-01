Illuminazione pubblica, installati nuovi lampioni a Transacqua

Pubblicità

Proseguono gli interventi finalizzati all’efficientamento delle aree comunali. Dopo San Martino di Castrozza, dove buona parte dei lavori sono stati eseguiti (saranno conclusi in primavera), l’amministrazione comunale ha deciso di rivedere completamente l’illuminazione pubblica del centro di Transacqua, promuovendo la sostituzione di tutti i corpi illuminanti e dei lampioni, da realizzarsi in due step.

L’intervento è già stato effettuato in alcune vie del paese (via Risorgimento, via delle Fonti), ora tocca al centro storico per poi passare sul resto del territorio. I lavori di sostituzione, nel paese di Transacqua, saranno completati entro la fine dell’anno.

La giunta comunale ha affidato al perito industriale Massimo Vanzetta i lavori di ristrutturazione ed efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica.

Uno degli obiettivi perseguiti dall’amministrazione, soprattutto in questo periodo storico in cui il costo dell’energia è molto alto, è il contenimento degli sprechi con l’eliminazione dei prodotti ad eccessivo consumo di energia e la loro sostituzione con altri più efficienti e tecnologicamente avanzati.

Negli anni scorsi sono stati realizzati diversi interventi finalizzati all’efficientamento di specifiche aree comunali, promuovendo la sostituzione delle lampade a vapori di mercurio, non più disponibili sul mercato, con prodotti più efficienti, nonché realizzando specifici interventi di riqualificazione energetica con l’utilizzo di prodotti ad alta tecnologia.