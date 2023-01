Faib Confesercenti riduce lo sciopero indetto dalle categorie dei benzinai a 24 ore

Pubblicità

Faib Confesercenti ha deciso di ridurre a sole 24 lo sciopero indetto dalle categorie dei benzinai in partenza questa sera.

A comunicarlo, a seguito di un incontro da poco terminato, una nota della presidenza nazionale della Faib.

“La presidenza nazionale Faib, riunita di urgenza, a seguito dell’incontro con il Ministro Urso ha valutato e ritenuto positive le aperture presentate e giá formalizzate con un emendamento al decreto legge.

In particolare, ci sembra un risultato importante la significativa riduzione delle sanzioni, la razionalizzazione della cartellonistica sugli impianti, la rapida convocazione di un tavolo di filiera per affrontare gli annosi problemi del settore, a partire dall’illegalitá contrattuale e dal taglio dei costi per le transazioni elettroniche.

In segno di apprezzamento del lavoro svolto dal ministro e dai suoi collaboratori, e con l’obiettivo di ridurre il disagio alla cittadinanza, la presidenza ha dunque deciso di ridurre di 24 ore la mobilitazione, decisione che verrá presentata alla riunione di coordinamento con le altre sigle, fissata per domani mattina”.

