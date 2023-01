Criminalità nigeriana e cinese: via libera all’emendamento di Fratelli d’italia

Pubblicità

Pubblicità



“La commissione Affari costituzionali di Montecitorio ha approvato l’emendamento presentato da Fratelli d’Italia che estende i poteri della commissione Antimafia anche alla criminalità organizzata nigeriana e cinese“.

Lo annunciano in una nota i deputati FdI Alessandro Urzì, capogruppo della I commissione e Riccardo De Corato, vicepresidente della stessa. “Nonostante il voto contrario di tutta l’opposizione negazionista siamo riusciti ad accendere i riflettori sulle infiltrazioni in comunità radicate sul territorio nazionale, nigeriane e cinesi, che spesso hanno preso la forma di organizzazioni criminali parallele a quelle tradizionali.

Un fenomeno preoccupante, riconosciuto dalla Dia, che deve essere monitorato e indagato con la massima attenzione. Il testo dell’emendamento, in particolare, si riferisce a tre fenomeni e cioè alle infiltrazioni all’interno della comunità nigeriana, con attenzione anche allo sfruttamento di donne e minori, al settore manifatturiero cinese, particolarmente radicato in alcune zone della Toscana, tra Prato e Firenze, con attenzione allo sfruttamento del lavoro clandestino e alla sicurezza nei luoghi di produzione e all’esportazione di capitali verso Stati esteri attraverso canali di trasferimento di denaro regolari o irregolari“, concludono i due deputati.

Il fenomeno riguarda molto da vicino anche il Trentino. Il sistema criminoso della mafia nigeriana si basa su una gerarchia fortemente improntata alla violenza e all’assoggettamento da parte dei vertici verso la base. L’attività porta nelle tasche dei narcotrafficanti tra i 2.500 e i 3.000 euro al giorno per singolo spacciatore. I soldi spesso vengono poi depositati in una ‘cassa comune’ per essere nuovamente investiti in nuove attività criminose

L’arrivo a Trento della mafia nigeriana risale al 2018 (qui articolo) quando la squadra mobile aveva arrestato a Trento ENAYE Queen 37 anni, e OMORGBE Collins di 32 anni, soprannominato “Don Bonbino”.

Entrambi erano accusati, a vario titolo, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati in Libia e in Nigeria, dei delitti di tratta di persone in danno di connazionali e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con le aggravanti della transnazionalità, di avere esposto a pericolo la vita o l’incolumità delle persone trasportate, facendole imbarcare su natanti occupati da numerosi migranti privi di ogni necessaria dotazione di sicurezza, di avere agito al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione e all’accattonaggio.

Pubblicità Pubblicità



Come emerge dalle statistiche a disposizione del Servizio analisi criminale, il dato sulla mafia nigeriana va contestualizzato rispetto al numero di cittadini nigeriani attualmente regolarmente residenti in Italia: 117.809, pari al 2,2% del totale degli stranieri censiti (5.306.548), con le comunità più numerose in Emilia Romagna (16.317 presenze), Lombardia (16.012), Veneto (14.999), Piemonte (12.645), Lazio (10.729), Campania (8.577), Toscana (7.541) e Sicilia (4.745).

Il profilo di questo specifico segmento di criminalità organizzata – attivo in “settori” come tratta di esseri umani, sfruttamento della prostituzione, estorsioni, rapine, falsificazione monetaria, reati contro la persona e il patrimonio, truffe e frodi informatiche, trasferimento fraudolento di denaro – viene inquadrato anche storicamente nel focus.

I clan della mafia nigeriana, giunti in Italia, a partire dalle regioni del Nord, negli anni ’80 del ‘900, emergono alcuni anni prima, in conseguenza degli sconvolgimenti politici, della guerra civile e della crisi che colpirono il Paese africano, come degenerazione criminale delle confraternite (cults) universitarie pacifiste nate con scopi anti-apartheid e anti-razzismo.

In Trentino il fenomeno della Mafia Nigeriana è legato anche alle ragazze di colore che sarebbero delle pendolari del sesso in arrivo in treno da Brescia e Verona che scendono a Mori, Rovereto e Trento per andare ad occupare tratti di strade tipo via Brennero.

Le donne costrette a prostituirsi, gli uomini a fare accattonaggio. E poi droga, tanta droga. Dagli «ovulatori», quelli che ingeriscono ovuli di eroina protetta agli spacciatori. L’Antidroga sostiene che la nuova e prepotente diffusione di eroina nelle piazze delle spaccio sia ormai gestita solo dai nigeriani e dagli albanesi.