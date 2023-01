Borgo: l’assessore Nicoletti conferma la “morte” del centro storico e promuove l’operazione ascolto

Pubblicità

Pubblicità



Ancora una volta la Voce del Trentino aveva visto lungo. Un nostro articolo pubblicato (NdR – «Politiche sbagliate, centro ormai in agonia») un mese orsono certificava ormai l’agonia del centro storico di Borgo Valsugana. I contenuti erano stati però criticati dalla Giunta guidata dal sindaco Enrico Galvan.

Oggi su un noto quotidiano locale l’ assessore Giacomo Nicoletti conferma l’agonia e la “morte” del centro storico di Borgo Valsugana e promuove presto l’operazione ascolto.

Certo, lo sappiamo sono tutti i centri storici ad essere in grande difficoltà considerando che con l’avvento prima dei centri commerciali e poi della piattaforma Amazon il commercio è cambiato totalmente negli ultimi 20 anni, ma a Borgo molti cittadini ci segnalano le numerose promesse della politica negli ultimi 15 anni.

Promesse fatte naturalmente in campagna elettorale e mai portate a termine. «Solo promesse elettorali – gridano i commercianti di Borgo -ci sentiamo presi in giro».

Dopo 4 anni di silenzio assordante, come avevamo scritto anche allora (leggi qui, correva l’anno 2019) da parte dell’assessore competente Emanuele Deanesi Borgo, di fatto nulla è cambiato se non la triste conferma della crisi nera di Corso Ausugm da molti ribatezzata “via delle botteghe chiuse”.

Le dichiarazioni di oggi dell’assessore Nicoletti risultano essere per molti alquanto imbarazzanti “come amministrazione stiamo monitorando quotidianamente la situazione, siamo impegnati per trovare nuove soluzioni e prospettive ad un settore da troppi anni in crisi” continua “avvieremo quanto prima un’operazione di ascolto che coinvolga tutti gli operatori commerciali del paese”.

Pubblicità Pubblicità



Da quanto si evince ci sono poche idee e ben confuse da parte dell‘amministrazione guidata da Enrico Galvan che solamente tre anni fa nel programma elettorale raccoglieva la fiducia della comunità di Borgo e Olle rivestendo grande importanza sul capitolo commercio, turismo, sviluppo e crescita: “nel comparto commerciale è indispensabile una presa di coscienza degli operatori che è indifferibile unire le forze per attivare politiche comuni di promozione della rete commerciale, con un marketing non sporadico ma continuo e qualificato. Vi deve essere la consapevolezza che tramite la fidelizzazione della clientela si possono attivare iniziative con ottimi risultati ma questo passa anche e soprattutto tramite una qualificazione dell’offerta. Vi dovrà essere una responsabilizzazione negli orari di apertura dei negozi con una omogeneità territoriale e raccogliendo le nuove sfide che stanno nascendo nel centro storico. Si auspica una ridefinizione del Consorzio dei commercianti come indispensabile interlocutore con la pubblica amministrazione per iniziative e politiche di sviluppo condivise. La propensione all’imprenditorialità va sostenuta e stimolata sia dalla politica locale che da quella provinciale. E’ indiscutibile la necessità di creare una nostra identità specifica che possa essere usata come volano e marchio identificativo. Come amministrazione abbiamo assegnato all’APT un ruolo fondamentale di coordinamento negli eventi organizzati a Borgo che deve avere la funzione di stimolare la qualità organizzativa, utilizzare al meglio i contatti promozionali e sostenere con il proprio know how l’organizzazione e l’ideazione degli eventi. Questo tramite un tavolo tecnico permanente sul turismo e la promozione locale” – si leggeva così sul programma elettorale

Insomma tante belle parole che ha distanza di 4 anni sono rimaste “sulla carta”, a questo si aggiunge un maluomore anche all’interno della stessa amministrazione dove si sono registrate le dimissioni nei mesi scorsi della presidente della Pro Loco locale Anna Filomena Passerella.

Poche idee e ben confuse quelle dell’amministrazione comunale di Borgo Valsugana dove l’unica certezza è l’aumento delle indennità di Sindaco e assessori del 40 % a partire da questo 1° gennaio che non sono servite però a portare un maggior impegno.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità