Assunzioni disabili Pat: «Io disabile a metà»

Pubblicità

Pubblicità



Egregio Direttore,

questa è la storia di una grave forma discriminatoria legale con leggi discriminatorie e raggirabili, promulgate dallo Stato ed applicate anche dalla nostra provincia di Trento.

A marzo ed aprile del 2022 partecipai a dei concorsi indetti dall‘azienda sanitaria Trentina, uno per la posizione di addetto alla portineria/centralino, ed uno come addetto ai servizi economali/autista. Entrambi i concorsi superati brillantemente! Ero poi convocato successivamente per sottopormi a visita, come citava il bando preassuntivo, (a parer mio doveva fatta preventivamente), appunto per l’affidamento ad una mansione compatibile con il mio stato di salute.

Pubblicità Pubblicità

Nella prima visita per la posizione di portiere/centralino venivo giudicato idoneo con prescrizione di “esclusione dal turno notturno” giudizio espresso dal Dott. Scherillo.

Alla mia richiesta di motivazioni dall’esclusione dal turno notturno, che avrebbe pregiudicato la mia assunzione, il dott. Scherillo motivava la stessa per via della mia cardiopatia. La motivazione però non risultava veritiera infatti dopo alcune visite di controllo altri cardiologi mi avevano detto il contrario. Pensai quindi ad un pregiudizio nei miei confronti.

L’assurdità del giudizio diventava ancora più cocente quanto seppi che tra i sanitari in forza all’apss un buon 30% soffriva di patologie cardiache, e che quindi anche loro potevano chiedere l’esclusione da svolgere turni notturni.

Pubblicità Pubblicità



Nella seconda visita preassuntiva per la posizione di addetto ai servizi economali, il dott. Copat mi giudicava idoneo con la seguente prescrizione: evitare la ripetuta movimentazione dei carichi superiore a i 6 kg.

Mi risulta che per contratto gli addetti ai servizi economali oltre i 10 kg debbano usare gli ausili forniti adeguatamente dall’apss. Inoltre nella prova pratica del concorso ho movimentato pacchi da 10 kg con non chalance nonostante fossi in giacca e cravatta.

Ed anche in questo caso, dopo essermi informato, venivo a sapere che il giudizio sui 6 kg non aveva nessun fondamento.

In seguito presentavo ricorso all’autorità di controllo per la prevenzione dei infortuni presso la uopsal, dove purtroppo la commissione confermava il giudizio dei medici competenti.

La stessa commissione dove era presente la dottoressa Piva alla visita sia per la legge 68 che per l’aggravamento dell’invalidità, citò le testuali parole: “lei e stato solo rivascolarizzato, come è vero non pregiudica ad svolgere attività di media entità”.

Oltre al costo del ricorso di 50 euro (costo che vige solo nella PAT, nel resto d’Italia e gratuito) la stessa dottoressa dirigente dell’uopsal mi disse che era un ricorso inutile perché io dovevo essere assunto comunque perché ritenuto idoneo con una minima prescrizione. Senza aggiungere che in questi anni quando mi sottoponeva alle visite notavo che anche per una risma di carta venivano usati gli ausili.

Il buon Giulio Andreotti citava “a pensar male e peccato, ma il più delle volte si azzecca” ed io ho l’impressione che l’apss non voglia persone affette da patologie croniche. Sare anche curioso di sapere se l’apss ha contravvenuto alla regola della legge 68/99 che prevede un minino di assunzioni. Infatti pare che dal lontano 2019 non sia stato presentato nessun un bando per i fruitori della legge 68. In tal senso sarebbe utile sapere i dati a riguardo, visto che si tratta di cose pubbliche.

Ricordo che la legge 68 prevede sia nel pubblico che nel privato una sanzione di 153 euro per ogni giorno che non si dà impiego ad ogni possessore della legge 68.

Spero che al più presto vengano rivisitate sia la legge sulla visita preassuntiva/preventiva, che i controlli sull’obbligo di inserimento dei lavoratori fragili, perché io sono un numero in un oceano di persone con fragilità in cerca di un’occupazione adeguata che gli consenta un accompagnamento alla pensione ed una serenità economica per la loro dignità e delle loro famiglie.

Nazareno Molesini

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – (La vostra opinione conta, sempre….)