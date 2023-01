7 Anni senza Giulio Regeni: presidio a Trento il 25 gennaio

Pubblicità

Mercoledì 25 gennaio 2023 alle ore 19 in Piazza Mario Pasi a Trento le attiviste e gli attivisti del Gruppo di Amnesty International di Trento organizzeranno un presidio per chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo all’inizio del 2016. Durante il presidio verranno ripercorse la vicenda di Regeni e gli ultimi risvolti giudiziari e politici relativi al suo omicidio.

“Verità per Giulio Regeni” ha fatto il giro del mondo: Amnesty International ha lanciato una campagna per non permettere che l’omicidio del giovane ricercatore italiano finisca per essere dimenticato, per essere catalogato tra le tante “inchieste in corso” o peggio, per essere relegato nel passato accettando la “versione ufficiale” del governo del Cairo.

Dev’essere respinto qualsiasi esito diverso da una verità accertata e riconosciuta in modo indipendente, da raggiungere anche col prezioso contributo delle donne e degli uomini che in Egitto provano ancora a occuparsi di diritti umani, nonostante la forte repressione cui sono sottoposti.

Quello che è accaduto a Giulio Regeni non è un fatto isolato. In Egitto, l’Agenzia per la sicurezza nazionale (Nsa) si rende responsabile di rapimenti, torture e sparizioni forzate sistematiche, nel tentativo di incutere paura agli oppositori e spazzare via il dissenso pacifico.

Lo avevamo denunciato in un drammatico rapporto uscito già a luglio 2016, mettendo in luce la scia senza precedenti di sparizioni forzate susseguitesi dai primi mesi del 2015. In questi anni centinaia di studenti, attivisti politici e manifestanti, compresi minorenni, sono scomparsi nelle mani dello Stato senza lasciare traccia.

Mercoledì saremo in piazza a sostegno della famiglia Regeni, per dire che nessuno si tirerà indietro, nessuno si fermerà fino a quando la verità non sarà svelata.