Vigili del fuoco di Riva: nel 2022 in aumento incendi e incidenti stradali (+50%)

Pubblicità

Pubblicità



Si è svolta nella serata di venerdì 20 gennaio nella caserma di viale Rovereto l’assemblea ordinaria del corpo rivano alla presenza dell’ispettore distrettuale Marco Menegatti, e dei sindaci di Riva del Garda e del comune di Nago Torbole Cristina Santi e Gianni Morandi. In virtù della gestione associata per il servizio antincendi in vigore tra i due comuni altogardesani.

I due primi cittadini hanno ringraziato per la quotidiana opera dei volontari operanti nei due territori.

A fare gli onori di casa il comandante Graziano Boroni che dinnanzi a un folto gruppo di vigili ha esposto i bilanci quello consultivo del 2022 e quello di previsione del 2023.

Pubblicità Pubblicità

Successivamente il comandante ha presentato la propria relazione sull’attività svolta dal corpo nel corso del 2022. Sono stati 72 gli interventi per incendi in abitazioni, industrie, cassonetti e autovetture, mentre 34 hanno visto gli operatori impegnati nel domare delle sterpaglie che hanno preso fuoco. 96 gli interventi a causa di incidenti stradali e 81 ricerche e recupero di persone. 486 invece gli interventi tecnici, 35 di prevenzione e vigilanza. Quasi 15 mila le ore impiegate per gli interventi.

Analizzando i soli numeri dell’interventistica escludendo quindi la reperibilità notturna e festiva, si evidenzia una diminuzione del 16 % di interventi ma un aumento importante di ore uomo del 51%, quindi interventi che impegnano molti vigili per lunghi periodi.

Tra gli interventi che hanno caratterizzato il 2022, sicuramente l’incendio boschivo di Nago, che ha visto impegnati per tre settimane, con l’ausilio di mezzi aerei, e un impegno massiccio di uomini a terra provenienti anche da altri distretti.

Pubblicità Pubblicità



Gli incendi in genere sono aumentati del 6%, gli incidenti stradali del 50%, le ricerche e recupero persone + 4%, i servizi tecnici sono diminuiti sensibilmente – 33 %, gli addestramenti + 3,5%, dopo la pandemia si riprende a pieno ritmo con le fiere e i congressi inevitabile l’aumento delle attività di vigilanza per questa tipologia di eventi + 60 %.

In aumento il numero degli interventi fuori provincia, nel 2022 sono infatti intervenuti 36 volte nei comuni di Tremosine, Limone S/G, Magasa, con un impegno complessivo di 749 ore uomo.

In calo del 24% gli interventi nel comune di Nago-Torbole con un aumento esponenziale delle ore uomo 550% dovuto al massiccio impegno per domare le fiamme dell’incendio boschivo. Gli interventi sul lago sono stati 96 di cui 25 addestramenti e 74 tra soccorso, recupero persone o imbarcazioni e servizi tecnici.

Uno dei punti successivi alla serata era la votazione per la nomina a nuovo capo squadra a sostituzione del vigile Stefano Frizzi recentemente nominato vice ispettore dell’unione distrettuale Alto Garda e Ledro , l’assemblea ha eletto come unico candidato Federico Riccadonna classe 2000, in servizio attivo dal 2018, con un passato di tre anni nel gruppo giovanile negli allievi.

Infine è stata l’occasione per premiare la sostenitrice Cristina Iachelini , che per 26 anni è stata addetta alle pulizia della caserma, che dallo scorso 31 dicembre ha raggiunto il traguardo della meritata pensione, ma che comunque continuerà a essere presente e parte integrante delle attività del corpo.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità