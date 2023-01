Si confermano le previsioni: neve oltre i 700 metri e localmente sotto a partire da est

Come annunciato, un nuovo fronte perturbato sta portando in Trentino neve e venti localmente intensi.

Le nevicate sono iniziate deboli in montagna durate la notte e questa mattina e stanno intensificando ed interessando anche quote basse. Occhi puntati sulla Valsugana dove da poco è iniziato a nevicare.

E’ prevista un’intensificazione generale delle precipitazioni nelle prossime ore e fino al pomeriggio; poi è attesa un’attenuazione e la neve, sotto gli 800 – 1000 metri, potrà trasformarsi in pioggia specie nelle zone più ventilate. Il punto della situazione è stato fatto questa mattina dalla Sala operativa provinciale.

Dal punto di vista della viabilità da segnalare la presenza di neve fresca sui passi delle valli di Fiemme, Fassa e del Primiero; è stata preallertata inoltre la maggior parte dei punti di controllo sulle principali vie di comunicazione.

E’ stato attivato invece il posto di presidio a Moena in località Ronch, sulla statale 346 del Passo di San Pellegrino.

Sulla strada statale 350 di Folgaria e Val D’Astico è stato istituito un divieto di transito, dal km 21,560 in loc. Nosellari di Folgaria, al km 27,507 in loc. Lastebasse (confine provinciale), per gli automezzi pesanti complessi (autotreni e autoarticolati), a partire dalle ore 09.00 di oggi, lunedì 23 gennaio, fino alle ore 16.00 di domani, martedì 24, e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia e trattamento invernale della carreggiata. Si raccomanda a tutti di mettersi in viaggio sulle strade con automezzi equipaggiati di attrezzatura invernale.