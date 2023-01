San Valentino col bacio Gay, bufera sull’Apt della Valsugana

Pubblicità

Pubblicità



«San Valentino si avvicina… programma la tua prossima fuga romantica in Valsugana! Goditi un panorama invernale con la tua dolce metà».

La dolce metà a cui si allude nello spot di san Valentino apparso sul sito e sul profilo social di Instagram dell’Apt della Valsugana però mostra due uomini che si baciano. (clicca qui per vedere il video)

La cosa non ha ottenuto per il momento un grande successo tra le comunità della Valsugana. Oggi i commenti «live» e sui social si sono sprecati giudicando l’operazione un pochino forzata.

Pubblicità Pubblicità

Alcuni uomini politici e un sindaco della Valsugana hanno commentato in modo ironico e sarcastico il video e l’operazione di marketing.

La maggior parte dei cittadini è stata molto critica affermando che si è persa una grande occasione per pubblicizzare il territorio nel modo giusto.

Alcuni hanno sottolineato come sia «preoccupante che Visit Valsugana (che promuove il nostro territorio) si esponga in modo così clamoroso». Chissà come la pensano il governatore Fugatti e l’assessore al turismo Roberto Failoni da sempre difensori dei valori della famiglia naturale e finanziatori dell’Apt Valsugana. (clicca qui per vedere il video)

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità