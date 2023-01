Rider picchiato brutalmente in centro città, Valduga: “Non c’è giustificazione per il gravissimo episodio”

Pubblicità

Pubblicità



La città di Rovereto ha iniziato questo 2023 con il piede sbagliato: la scorsa settimana il furto in un negozio del centro (QUI link), un paio di giorni fa l’atto di assurda violenza da parte di un automobilista nei confronti di un rider.

Il fatto è avvenuto in centro città (via Mazzini) in pieno giorno (erano circa le 13:15 di sabato 21 gennaio) e la ricostruzione di quanto accaduto è in mano alla Polizia locale di Rovereto e delle Valli del Leno.

L’allarme è stato lanciato da qualche passante – allibito – che ha assistito alla scena, ripresa anche dalle telecamere presenti in zona.

Pubblicità Pubblicità

Autovettura e bicicletta si incrociano, il conducente della macchina scende e la situazione degenera velocemente: il giovane rider – che sembrerebbe avere origini pakistane – viene brutalmente picchiato a sangue e lasciato al lato della strada.

Sul posto sono arrivate una pattuglia della Polizia locale, i vigili del fuoco e un’ambulanza. Il ragazzo è stato poi portato in ospedale i gravi condizioni e con un trauma cranico che gli sono valsi una prognosi di oltre un mese.

Ma cosa ha fatto scattare tale violenza? I due si conoscevano? L’automobilista si è innervosito perché il rider era sulla strada? Impossibile non interrogarsi sul cosa mai possa essere successo per aver fatto scattare il conducente in una maniera così violenta.

Pubblicità Pubblicità



Verranno certamente fatti i dovuti accertamenti, ma qualunque sia stata la motivazione a far scattare il guidatore, pestare a sangue un ragazzo in bicicletta impegnato a fare un lavoro non semplice – perché fare delivery è un lavoraccio davvero duro dato che lo si deve fare in qualsiasi condizione atmosferica e bisogna anche essere rapidi nelle consegne – non è certamente il modo giusto per far valere la propria opinione, qualunque essa sia.

Diventa sempre più evidente come dopo i due anni di pandemia, le persone facciano fatica ad avere pazienza, ad interagire in modo sano. Con questo non si vuole dire che ogni atto grave che accade ora è una diretta conseguenza della pandemia di Covid che ha fatto perdere a tutti due anni di vita sciale, ma si vuole sottolineare che l’escalation di forme di violenza in generale è stata evidente soprattutto dopo la pandemia.

Si tratta di una pericolosa deriva sociale: non si è più capaci di comunicare, di esprimersi in modo pacifico. Per quanto si tratti di un problema estremamente diffuso e non solo in Italia, questo episodio in particolare non fa fare una bella figura a Rovereto. Ricordiamo infatti che la Città della Quercia è anche la “Città della Pace”. E, con tutti i problemi che ci sono stati – specie negli ultimi 12 mesi – questa è davvero la ciliegina sulla torta.

Non si sono poi fatte attendere le parole del Sindaco Valduga: “Non c’è giustificazione alcuna per il gravissimo episodio che si è verificato a Rovereto. A nome dell’amministrazione comunale esprimo la solidarietà al giovane rider aggredito e la ferma condanna a qualunque forma di violenza, così come siamo vicini alle lavoratrici vittime di una rapina nei giorni scorsi in via Garibaldi.”

Auto e conducente sono poi stati rintracciati grazie alle telecamere di sorveglianza.