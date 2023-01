Quei sorpassi pericolosi sulla Statale 47… – IL VIDEO

Pubblicità

Come annunciato, un nuovo fronte perturbato sta portando in Trentino neve e venti localmente intensi. Le nevicate sono iniziate deboli in montagna durate la notte e questa mattina e stanno intensificando ed interessando anche quote basse. Gli occhi sono puntati soprattutto sulla Valsugana dove da poco è iniziato a nevicare.

E proprio dalla Statale 47 arriva un contributo video girato con la dash Cam di un nostro lettore dove ahimè viene sottolineata la cattiva interpretazione del codice della strada da parte di un automobilista. Su un tratto di strada pericoloso per suo conto.

È il caso di questo automobilista che sorpassa sulla linea continua, davanti al distributore, mentre scende la neve e quindi la visibilità è scarsa, e con un camion che sta transitando sulla corsia opposta. Ce ne sarebbe abbastanza per ritirare la patente a questo automobilista almeno (a nostro avviso) per un bel po’ di tempo. (clicca qui per vedere il video integrale)