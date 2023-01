Presentata la nuova giunta comunale di Cles: il Vicesindaco Girardi si dimette, subentrano nuove assessore e nuovi consiglieri

Pubblicità

Pubblicità



Presentata lunedì 23 gennaio in conferenza stampa la nuova giunta comunale di Cles: il Vicesindaco Massimiliano Girardi dà le dimissioni, largo alla parità di genere con nuove assessore, e subentrano nuovi consiglieri comunali.

Clamorosa l’esclusione del Consigliere Delegato Fabrizio Leonardi che doveva avvicendare Girardi a metà mandato, ma a causa del licenziamento dello stesso e della legge sulla parità di genere, si è dovuto far da parte, pur rimanendo nel Consiglio Comunale.

Apre la conferenza il Sindaco di Cles Arch. Ruggero Mucchi annunciando subito il passaggio da Vicesindaco da Massimiliano Girardi a Diego Fondriest, un passaggio, definisce il Sindaco, “tecnico/politico , un avvicendamento già accordato nel 2020”, dato che i componenti della giunta sono tutti appartenenti al PATT tranne Fondriest che fa parte del gruppo Passione Clesiana.

Pubblicità Pubblicità

Il Sindaco sottolinea quindi che la maggioranza della giunta comunale fa parte per il 70% circa al PATT, del quale anche lui fa parte, una riconferma delle preferenze avute anche nel suo primo mandato, e prosegue: “Durante questo mandato sono usciti alcuni consiglieri ed entrati altri, compreso il Presidente del Consiglio, ma non per questo il Consiglio è risultato indebolito. Nel nostro Consiglio è rispettata la parità di genere: ci sono 9 uomini e 9 donne; la nostra priorità è seguire la legislatura che obbliga questa uguaglianza, perciò se prima in giunta c’erano 4 uomini e 2 donne, ora sarà composta da 3 uomini e 3 donne, in perfetta parità. Ma per arrivare a questo, anche se era prevista una forma diversa di avvicendamento, è stato necessario che qualcuno si sacrificasse per garantire la parità di genere”.

Il primo avvicendamento riguarda l’area della socialità ed è stato quello dell’Assessora Stella Menapace, che a novembre ha sostituito Cristina Marchesotti; avvicendamento anticipato a causa del l’entrata della Marchesotti nel Consiglio della Comunità di Valle, che rimarrà comunque nel Consiglio Comunale. Il secondo avvicendamento nell’area benessere è quello dell’Assessora Francesca Endrizzi che sostituisce Amanda Casula.

Il Sindaco spiega: “Il Consigliere Delegato Fabrizio Leonardi è in consiglio comunale da sette anni e mezzo nello stesso settore, è competente, ed è apprezzato in comune e dalla popolazione clesiana per le sua disponibilità ed umiltà, ma soprattutto per essersi sempre messo a disposizione della comunità. Per rispettare le quote istituzionali non era possibile il suo subentro a Girardi, è difficile da comprendere, ci sono parecchi cittadini insoddisfatti per questo; non è stata una scelta politica, ma una questione di lasciare spazio al genere femminile. Come ente dobbiamo dare precise indicazioni etiche e morali; la maggioranza è un gruppo coeso e questo sacrificio è stato necessario a favore dell’obbiettivo prefissato”.

Pubblicità Pubblicità



A Mucchi rimane, ovviamente, il ruolo di Sindaco, oltre alla carica di Assessore dell’area territorio e ambiente con le competenze di agricoltura, montagna, ambiente e sostenibilità, sicurezza e protezione civile, rapporti con le Consulte; progetto speciale: piano dell’ecologia – Acqua. Rimangono inoltre le competenze istituzionali a lui riservate: pubblica sicurezza, salute pubblica, gemellaggi, personale e bilancio.

Stella Menapace ricorda di come sia stato difficile per lei entrare in politica, focalizzando il problema delle donne che devono conciliare lavoro, famiglia, casa, con un impegno politico, ringraziando la predecessora Marchesotti per averle ‘tracciato la strada’ ed averla affiancata e preparata a questo compito. Ora le competenze della Menapace nell’area della socialità saranno le seguenti: politiche sociali e giovanili, progetti occupazionali, cittadinanza attiva, integrazione e coesione della comunità; progetto speciale: regolamento dei beni comuni.

Simona Malfatti, già Consigliera delegata alla Cultura, diventa ora Assessora dell’area della cultura e della formazione, e le sue competenze riguarderanno: beni, servizi ed attività culturali, istruzione e formazione; progetto speciale: fruibilità dei beni culturali e trekking urbano. La Malfatti ribadisce i concetti di Stella Menapace, puntualizzando lo spirito della legge sulla parità di genere in aiuto delle donne, e felice di cimentarsi in questa nuova sfida in veste di assessora, ringraziando Mucchi che ha affiancato fino adesso, Sara Lorengo, responsabile della Biblioteca, e Laura Paternoster, addetta alle attività culturali, con le quali ha sempre collaborato nell’attività svolta finora.

Francesca Endrizzi, da sempre nel mondo dello sport, tramite il quale ha frequentato tanti ambienti e luoghi sportivi, prendendo coscienza di realtà diverse da quella clesiana, ha deciso di mettere a frutto la sua esperienza dando il suo contributo alla comunità, promettendo di ascoltare le richieste di tutti, non solo in ambito sportivo. L’area assegnata alla Endrizzi è quella del benessere, con queste competenze: sport e salute, turismo e attrattività, verde e decoro urbano, progetto sicurezza; progetto speciale: regolamento del verde pubblico e privato.

Amanda Casula, sostituita dalla Endrizzi, affiancherà ora il nuovo Vicesindaco Fondriest come Consigliera Delegata nell’area del progresso urbano con delega al progetto speciale di aggiornamento del Masterplan, precisamente alla programmazione strategica sia urbanistica che sociale, e si dichiara pronta a questa nuova esperienza con rinnovato entusiasmo.

Tutte le donne sopracitate ringraziano la Segretaria Comunale Erica Roncato per la sua disponibilità, la sua esperienza ed i suoi consigli, e tutti i dipendenti comunali per essersi sempre messi a disposizione per qualsiasi esigenza.

Aldo Dalpiaz, Assessore all’area del patrimonio e della viabilità con competenze ai lavori pubblici, patrimonio, viabilità, impianti e reti; progetto speciale: piano dell’ecologia – energia – mantiene la sua posizione attuale nella giunta. Dalpiaz ringrazia Girardi, del quale ha preso il posto, perchè già dal 2015 collaboravano insieme, e prosegue: “Il progetto speciale inerenti le piste ciclabili è di competenza della provincia, e procederà seguendo quanto verrà deliberato. Il comune ogni anno aumenta il budget previsto per il mio assessorato, all’interno del quale, in base a quanto programmato già nel 2020, siamo alla ricerca di fonti energetiche alternative da applicare all’illuminazione pubblica e ad altri usi pubblici”.

Il Sindaco aggiorna anche sulle qualifiche del nuovo Vicesindaco Diego Fondriest, assente perchè in ferie, al quale verranno assegnate le competenze del progresso urbano, e precisamente urbanistica e rigenerazione urbana, programmazione strategica, attività produttive; progetto speciale: variante generale al P.R.G.

Adriano Taller è nuovamente in Giunta Comunale, dopo un periodo di assenza per motivi famigliari, della quale faceva già parte nella scorsa legislatura, e pronto a riprendere il suo ruolo di delegato alla montagna, nel quale è esperto e competente.

Queste le competenze trasversali fra gli assessorati: grandi opere: supervisione, approfondimenti, attuazione – Tangenziale, condotta principale dell’acquedotto, piscina, ciclabile per Moztizzolo.

Nella foto, da sinistra: Fabrizio Leonardi, Ruggero Mucchi, Massimiliano Girardi, Adriano Taller

Fabrizio Leonardi, grande escluso in questi avvicendamenti, decide di rimanere come Consigliere Comunale Delegato all’agricoltura, ed espone le motivazioni che lo hanno spinto, nonostante quanto accaduto, a rimanere in giunta: “Principalmente sono due le motivazioni che, per il momento, mi fanno rimanere, non potendo per motivi legislativi e di garanzia nei confronti della parità di genere, ottenere l’avvicendamento concordato ad inizio Consigliatura dell’Assessorato Ambiente e Territorio tra Girardi e il sottoscritto”. Leonardi spiega che uno dei motivi è l’attaccamento al mondo agricolo, del quale fa parte, che lo spinge a proseguire in quella che lui definisce ‘missione’, considerando che l’imprenditoria agricola è una delle risorse principali non solo di Cles, ma di tutto il Trentino. Il secondo motivo, dopo sette anni e mezzo di consigliatura senza aver mai chiesto nulla per la frazione di Mechel, nella quale risiede, è che ritiene sia giunto il momento di invertire la situazione, perchè adesso gli abitanti della frazione più ampia del comune desiderano avere all’interno della giunta qualcuno che li rappresenti, occupandosi delle problematiche di questa comunità. Le esigenze sono varie: attualmente è in atto un progetto di riqualificazione urbana della parte alta di Mechel, oltre al rinnovamento della pavimentazione stradale, l’acquisizione di due immobili privati che potranno essere usufruiti come spazi sociali; la nuova pavimentazione del cimitero. A tal proposito Leonardi ringrazia Dalpiaz per il suo impegno e collaborazione in merito.

Conclude Leonardi: “Ho accettato di rimanere al posto che i cittadini e cittadine mi hanno attribuito con fiducia nel 2020, ritenendo che le varie dimissioni che si sono succedute in questa metà consigliatura e che oggi non hanno permesso al Sindaco di ottemperare agli accordi prefissati non sono certamente imputabili a questa maggioranza. Andremo avanti uniti e responsabili nel compito che ci è stato affidato di amministrare il bene comune, consapevoli del fatto che i bisogni della comunità, che è costituita da persone, vengono prima dei bisogni dei singoli individui e anche degli interessi dei partiti“.

Al termine della conferenza Massimiliano Girardi espone i motivi delle sue dimissioni, affermando che tra i dimissionari all’interno del Consiglio non vi è stato nessun membro del PATT: “Le mie dimissioni sono dettate unicamente dall’impossibilità di restituire il favore a colui che, da accordi, doveva essere il mio successore nella carica di assessore all’Ambiente e Territorio, cioè il consigliere Leonardi. In questi due anni e mezzo lui mi ha assicurato un aiuto concreto e fattivo che io non potrei, da consigliere, restituire, dato il rimescolamento delle deleghe all’interno della Giunta.

Leonardi non potrà purtroppo ricoprire il ruolo di assessore a causa di una legge, quella sulla parità di genere che può portare, a mio modo di vedere, alle conseguenze estreme di favorire il genere rispetto alle reali competenze e capacità di una persona, sia essa maschio o femmina. Fabrizio Leonardi rimarrà comunque delegato all’agricoltura, e quindi il mio passo indietro è stato facilitato dalla consapevolezza che il comparto rimarrà presidiato da una persona autorevole e capace.

Le mie dimissioni consentiranno quindi ad un’altra donna di fare la sua prima esperienza amministrativa: sono particolarmente contento dell’entrata in Consiglio di Maria Cristina Paoli che potrà rappresentare la categoria dei commercianti alla quale appartiene e soprattutto perché è una persona attaccata e fedele al PATT nel quale milita da anni rivestendo anche, a livello provinciale, un importante ruolo nel Movimento femminile del Partito. Potrò così finalmente dedicare anima e corpo al mio partito, essendo segretario si una delle sezioni più importanti del Trentino, in vista dell’importante appuntamento elettorale di questo prossimo novembre e delle prossime elezioni comunali della primavera del 2025. Rassicuro quindi i miei oltre 400 elettori del fatto che il mio impegno per la Comunità continuerà, sotto altre forme e in diversi modi. Per quanto riguarda l’Amministrazione di Cles, il Sindaco può continuare sicuramente a contare sull’appoggio granitico del Patt che all’interno del Consiglio conta ben 11 rappresentanti su 18 avendo raccolto alle ultime elezioni ben il 51% delle preferenze, e che può sostenere, da solo, senza ricatti e compromessi, questa Giunta che da oggi in poi conta di un assessore autonomista in più, con 5 rappresentanti del PATT sui 6 componenti che la formano”.

Nella foto di copertina: Aldo Dalpiaz, Stella Menapace, Ruggero Mucchi, Simona Malfatti, Francesca Endrizzi