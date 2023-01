Esce di strada e si ribalta, miracolato il conducente

Pubblicità

Incidente stradale a Tamersc in direzione Pederü con una macchina ribaltata; fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I Vigili del Fuoco di S. Vigilio di Marebbe sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente e il recupero del mezzo, in intervento con forze dell’ordine.

L’allerta è scattata con la richiesta di intervento pochi minuti dopo le 17.30. I vigili del fuoco che sono intervenuti si sono occupati della messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente e del recupero del mezzo.