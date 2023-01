Enrico Colombini: «Dietrofront deciso da Salvini e dalla Lega»

Pubblicità

Pubblicità



Continuano le polemiche per il dietrofront della Giunta e del Coni a riguardo delle gare di pattinaggio delle olimpiadi del 2026 che erano state assegnate a Baselga di Pinè.

Dopo le dimissioni irrevocabili di Paolo Deville, presidente del comitato trentino di Federghiaccio, in aperta polemica con la scelta di destinare altrove le gare. “Ritengo impossibile proseguire il mio mandato essendo venuta meno la fiducia necessaria nei confronti delle istituzioni politiche e sportive” – questo uno dei passaggi della sua lettera di dimissioni arrivano le pesantissime dichiarazioni di Enrico Colombini presidente dell’Ice Rink Piné.

Per Colombini si è trattato di «una scorrettezza sportiva visto che Baselga di Pinè aveva tutte la carte in regola per ospitare la manifestazione e per questo sono stati investiti anche dei soldi. Il Cio ha preteso un rendering con una relazione e un business plan»

Pubblicità Pubblicità

Il presidente dell’Ice Rink Piné, evidentemente molto amareggiato e ferito, non ha peli sulla lingua e crede poco che i 50 milioni promessi dal governatore Fugatti rimangano a disposizione dell’altopiano, spiegando che uno scostamento di bilancio di un capitolo di spesa messo così non può essere compatibile dal punto di vista istituzionale.

C’è poi anche da vedere se alle prossime elezioni la Lega governerà ancora, e se lo farà come partito di maggioranza. In caso contrario infatti diffile pensare che un possibile altro governo metta a bilancio 50 milioni di euro per rattoppare gli errori fatti da altri.

Per Colombini la scelta è stata politica. «A parer mio in questa vicenda – spiega – c’è la sigla della Lega e di Matteo Salvini, oltre che alcuni compromessi con il Trentino. Matteo Salvini vuole prendersi Torino dando alla città la sede del pattinaggio velocità». Un pasticcio gestito malissimo che non mancherà di avere ripercussioni molto gravi sull’Altopiano e sullo sport del pattinaggio in genere la cui immagine in Trentino esce davvero a pezzi. La cosa che fa ancora di più riflettere è il fatto che il comune di Baselga sia l’unico del Trentino amministrato da un sindaco leghista, che comunque va detto si è dichiarato solidale con Deville e Colombini.