Mamma e figlia morte in casa: si segue la pista dell’occulto

Pubblicità

Pubblicità



Due donne, Elena Bruselles e Luana Costantini, sono state trovate prive di vita in una abitazione nel quartiere Primavalle a Roma.

Ad allertare la polizia il figlio che non aveva da tempo notizie della madre e della sorella.

La tragica scoperta è stata fatta in un appartamento di via Giulio Salvatori. Secondo una prima valutazione la madre, 83enne, sarebbe deceduta da almeno un mese. Il suo corpo era infatti mummificato. Mentre la figlia, 54 anni, da alcuni giorni.

Pubblicità Pubblicità

Sui corpi non sono stati individuati segni di violenza. L’appartamento era in stato di abbandono. Disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso. Indagano gli agenti del commissariato Primavalle. Nell’appartamento sono stati ritrovati anche resti di riti esoterici.

L’ex compagno di Luana, il capo della setta a cui lei apparteneva, aveva abbandonato quella casa da tempo ma gli inquirenti lo hanno rintracciato in Puglia. Non è indagato per la morte della donna e della madre anziana ma gli inquirenti erano sulle sue tracce per capire cosa succedeva in quell’appartamento dove sono stati ritrovati candelotti e una tunica e secondo testimoni avvenivano “pericolosi riti di evocazione”.

Rintracciato in provincia di Lecce il santone ha dichiato: “Sto per fatti miei, a casa di mia madre, chiarirò tutto alla polizia“. A riferirlo il quotidiano La Repubblica.

Pubblicità Pubblicità



“Paolo è andato via da Roma il 26 dicembre”, dichiara anche l’amico Roberto a La Repubblica. Mentre ci sarebbero persone che affermano altro, posticipando quella data almeno all’11 gennaio.

Il rito di Halloween che avrebbe fatto perdere lucidità a Luana è raccontato sempre da Roberto che in quella casa ci aveva vissuto da ospite per poi lasciarla per paura: “Ci lanciava coltelli, aveva crisi epilettiche, ero obbligato a chiudere la porta a chiave perché nel bel mezzo della notte si alzava e rimaneva immobile a fissarmi”.

In seguito Luana sarebbe stata abbandonata con la madre inferma. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe lasciata morire insieme a lei, “forse consumando cocaina” ipotizza chi la conosceva. (Nella foto sotto la figlia e il santone)