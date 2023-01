Forte vento: una recinzione finisce in mezzo alla strada sfiorando un automobilista

Pubblicità

Le forti raffiche di vento che da ieri interessano Trento hanno creato disagi e in un caso si è anche sfiorato l’incidente.

Ieri sera verso le 20.00 le recinzioni del cantiere dell’ex cinema Astra ubicato in Corso Buonarroti si sono staccate piombando in mezzo alla strada. In quel momento stava passando un automobilista che è stato miracolosamente solo sfiorato dalle recinzioni.

Il conducente ha cercato di sgombrare la careggiata ma si è accorto che le recinzioni proteggevano le fondamenta che erano scavate nel terreno per 5 metri.

Preso atto del pericolo per i possibili passanti ha chiamato i vigili del fuoco che sono subito intervenuti ripristinando le recinzioni del cantiere. (foto)

I vigili del fuoco erano intervenuti anche in centro storico in via Manci per la messa in sicurezza di alcuni scuri pericolanti e in via Suffragio dove un pezzo di legno era caduto su una tenda danneggiandola.

