Deville si dimette: «Venuta a mancare fiducia nelle istituzioni»

Pubblicità

Pubblicità



Paolo Deville, presidente del comitato trentino di Federghiaccio, si dimette (in modo irrevocabile) in aperta polemica con la scelta di destinare altrove le gare. “Ritengo impossibile proseguire il mio mandato essendo venuta meno la fiducia necessaria nei confronti delle istituzioni politiche e sportive”.

Deville si scaglia contro Maurizio Fugatti spiegando che il progetto era sostenibile perchè la stessa Provincia aveva approvato il finanziamento a lungo termine e che dal punto di vista sportivo l’impianto avrebbe potuto vivere di luce proprio come adesso nonostante la manutenzione. “La Provincia doveva avere una visione che va oltre la spesa dell’impianto e questo non è stato fatto. Ma hanno cambiato idea nel giro di 30 giorni”.

Non solo, ma l’ex presidente paventa anche il fatto che la provincia sapesse già all’inizio di novembre che Baselga di Pinè non avrebbe ospitato le gare di pattinaggio.

Pubblicità Pubblicità

Per Deville l’Ice rink trentino rappresentava una sostenibilità economica garantita nel tempo come testimoniato dalle 140mila presenze annue pre Covid. “In Europa come Baselga ci sono pochissimi impianti”, conclude.

Piena solidarietà con Deville è stata espressa anche dal sindaco di Baselga di Piné Alessandro Santuari, unico sindaco del Trentino in carica targato Lega.

LA LETTERA DI DIMISSIONI – «In seguito all’incredibile vicissitudine circa lo spostamento delle gare di velocità da Baselga di Pinè a Torino o altra sede a noi sconosciuta, vicenda che io non posso condividere in nessuno dei suoi aspetti, considerato l’enorme danno di immagine che il territorio trentino viene a subire, il clamoroso schiaffo che subiscono le società che rappresento e tutto il mondo di volontariato che le circonda, ritengo impossibile proseguire il mio mandato essendo venuta meno la fiducia necessaria nei confronti delle istituzioni politiche e sportive con cui è doveroso interloquire per il buon svolgimento del lavoro necessario al conseguimento degli obiettivi posti alla base della mia presenza in Federazione.

Pubblicità Pubblicità



Dispiace dover constatare che il tentativo di difendere le società affiliate, società che avrebbero avuto un grandissimo vantaggio nel poter usufruire dell’impianto olimpico abbia visto la mia figura e quella dei miei consiglieri rimanere sola all’interno della Federazione. Ho assistito invece ad un assordante silenzio che appare, a mio modo di vedere, evidente espressione di adeguamento, se non condivisione, a decisioni incomprensibili che porteranno sicuramente un danno alla nostra Federazione. Torino ha già dimostrato negli anni passati quanto interesse ha a sviluppare gli sport del ghiaccio e infatti Oval è un palazzo delle fiere e all’Olimpico giocano a tennis.

La serietà in Italia è spesso una parola non presente nel vocabolario e questa, per me, non è una novità. Spero vivamente di non dover assistere nei prossimi anni ad una nuova puntata di Report che racconti le formidabili scelte dell’evento olimpico 2026 tanto quanto quella già andata in onda per il 2006.

Auguro a tutti i miei amici delle associazioni sportive un futuro radioso e ringrazio i tantissimi che hanno voluto accompagnarmi in questa bellissima avventura che purtroppo viene interrotta per colpa dell’insipienza di alcuni seduti su sedie del potere senza averne le capacità per occuparle. Grazie e buona giornata».

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità