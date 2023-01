Corteo anarchici: il conto come sempre lo pagano cittadini ed esercenti di Trento

Pubblicità

Pubblicità



Continua la polemica dopo i gravissimi fatti successi nel tardo pomeriggio di venerdì a Trento dove dopo un’assemblea in università un gruppo di anarchici esaltati hanno organizzato un corteo abusivo rovinando decine e decine di vetrine, targhe delle macchine e imbrattando i muri con delle scritte deliranti in difesa di Alfredo Cospito, che si trova in carcere da dieci anni con l’accusa di strage contro la pubblica incolumità per aver piazzato, nel 2006, due ordigni a basso potenziale presso la Scuola Allievi Carabinieri di Fossano (Cuneo), la cui esplosione per fortuna non ha causato vittime.

Il brutto episodio, per ironia della sorte, arriva dopo che il presidente Fugatti e il sindaco Ianeselli, hanno deciso di non sfrattare e sgomberare il centro sociale Bruno, che potrà quindi tranquillamente continuare a portare avanti le proprie attività in lung’Adige nella struttura di proprietà della provincia di Trento. (naturalmente gratis e ci mancherebbe…)

Anzi, per i ragazzi del Bruno erano arrivati persino attestati di stima da parte del comitato di sicurezza (di cui fa parte il governatore Fugatti): «Durante gli anni il Centro sociale Bruno si è occupato di attività sociali e questo deve essergli riconosciuto» – aveva dichiarato il comitato di sicurezza di Trento.

La grossa novità ha fatto gioire il Bruno che sulla sua pagina social ha parlato di «Restistenza contro il deserto che avanza». Da capire ora se le attività sociali apprezzate da Maurizio Fugatti siano frequentate anche da simpatizzanti di tali devastazioni, vandalismi e danni agli esercenti e ai contribuenti trentini.

La polemica ora si sposta però sulle Forze dell’ordine che non sono intervenute, nonostante lo scempio avvenisse sotto i propri occhi, per interrompere le devastazioni che sono state considerate dal sindaco Ianeselli «gravissime».

Sul caso intervengono i 3 consiglieri comunali di Fratelli d’Italia: «Solito copione – scrivono in una nota – solite gesta per i soliti noti “figli di papà” che se ne fregano delle regole e del senso del rispetto per i beni comuni e per la proprietà privata. La scelta di non intervenire per evitare il contatto fisico, seppur condivisibile per alcuni aspetti, lascia ancora una volta “l’amaro in bocca” a tutti i cittadini perbene che non si capacitano di come tali situazioni possano concretizzarsi nella nostra città».

Pubblicità Pubblicità



E ancora: «Chi ha manifestato per le vie del centro nel pomeriggio di venerdì è indiscutibilmente collegato a doppio filo all’ideologia di una certa sinistra fatta di centri sociali e politici prezzolati che per questi delinquenti vorrebbero sempre tappeti rossi e guanti di velluto… perché in fin dei conti sono dei “bravi ragazzi”!»

Secondo i consiglieri di Fratelli d’Italia è stata «doverosa l’indignazione del Sindaco Ianeselli, ma quale sarebbe stato il livello di questa indignazione se a compiere atti del genere fossero stati ragazzi collegati al mondo di destra? l famosi “guanti di velluto”! Esprimiamo tutta la nostra solidarietà agli esercenti e ai proprietari degli immobili del centro che hanno visto le loro attività e i loro muri vandalizzati».

Oggi, e questo suona come una nuova presa in giro per i cittadini trentini, il centro Bruno organizza un concerto a partire dalle 18.00 con – si legge sulla locandina – aperitivo e taglieri misti della casa.

Immaginiamo con le licenze in regola e con il pagamento della Siae. Insomma, un ulteriore presa in giro per gli esercenti costretti a pagare licenze e spazi pubblici. Questo con la complicità delle istituzioni trentine. Provincia e Comune compresi.