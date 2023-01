Ultime proiezioni al Cinema Teatro di Cles, da marzo chiusura per ristrutturazione

Pubblicità

Amanti del cinema approfittate dell’opportunità di vedere grandi proiezioni nel ‘cinema sotto casa’, perchè da fine febbraio il Cinema Teatro di Cles verrà chiuso; nell’edificio dove è situato inizieranno i lavori di ristrutturazione da parte del Comune di Cles.

Quest’ultima programmazione è ricca di film italiani e stranieri per tutti i gusti: si va dal fantasy al drammatico, dal sentimentale all’horror e commedia; film per cinefili, per famiglie, e per chi vuole solo godersi un bel film, perchè la visione di un film in sala è incomparabile rispetto a guardarlo davanti alla tv. E in quest’ultima (per ora) programmazione, il Dott. Michele Bellio, responsabile del cinema, ha cercato di accontentare proprio tutti.

Di seguito la programmazione da sabato 21 gennaio a domenica 26 febbraio 2023:

– sabato 21 gennaio ad ore 21.00 e domenica 22 gennaio ad ore 17.00 “Me contro te – Il film: Missione giungla” – Regia di G. Leuzzi, con S. Scalia, L. Calagna – Durata 1 ora e 13 min. – Film per Famiglie

– Sabato 28 e domenica 29 gennaio ad ore 21.00 “Babylon” – Regia di D. Chazelle, con M. Robbie, B. Pitt – Durata 3 ore e 9 min. – Film Drammatico/Commedia

– Mercoledì 1 febbraio ad ore 21.00 “I migliori giorni” – Regia di M. Bruno e E. Leo, con L. Argentero, C. Gerini – Durata 2 ore e 5 min. – Film Commedia/Sentimentale

– Sabato 4 e domenica 5 febbraio ad ore 21.00 “Il primo giorno della mia vita” – Regia di P. Genovese, con T. Servillo, V. Mastandrea – Durata 2 ore e 1 min. – Film Drammatico/Commedia

– Mercoledì 8 febbraio ad ore 21.00 “Close” – Regia di L. Dhont, con E. Dambrine, G. De Waele – Durata 1 ora e 45 min. – Film Drammatico

– Sabato 11 e domenica 12 febbraio ad ore 21.00 “Bussano alla porta” – Regia di M. Night Shyamalan, con D. Bautista, R. Grint – Durata 1 ora e 40 min. – Film Horror/Thriller

– Mercoledì 15 febbraio ad ore 21.00 “Grazie ragazzi” – Regia di R. Milani, con A. Albanese – Durata 1 ora e 57 min. – Film Commedia

– Sabato 18 febbraio ad ore 21.00 e domenica 19 febbraio ad ore 17.00 “Asterix & Obelix: il regno di mezzo” – Regia di G. Canet, con G. Canet, G. Lellouche – Durata 1 ora e 51 min. – Film per Famiglie

– Mercoledì 22 febbraio ad ore 21.00 “Un bel mattino” – Regia di M. Hansen-Løve, con L. Seydoux – Durata 1 ora e 52 min. – Film Drammatico/Sentimentale

– Sabato 25 e domenica 26 febbraio ad ore 21.00 “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” – Regia di P. Reed, con P. Rudd, E. Lilly – Durata 2 ore e 5 min. – Film Fantasy/Avventura

La sala è accessibile senza restrizioni, anche il servizio al bar. E’ attivo il servizio di prevendita con prenotazione del posto sul sito www.vivaticket.com, al quale è necessario registrarsi con e-mail e password al primo accesso. Da qui è poi possibile cercare l’evento desiderato digitando il titolo del film, seguito dalla parola Cles.

Le proiezioni sono a cura del Cinema Teatro, in collaborazione con l’Associazione Culturale ‘Sguardi’ e con il patrocinio del Comune di Cles.

Maggiori info: cinemateatrocles.com

