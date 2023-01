Tart-tine al caviale: due parole sul “Dio di Illusioni” della fenomenale Donna Tartt

Pubblicità

“Dio di illusioni” è un libro di Donna Tartt del ’92, e farne una recensione ora può sicuramente apparire come un qualcosa di pleonastico. Tuttavia, se aggiunto ad altre opere di letteratura angloamericana, si possono trarre alcune riflessioni interessanti.

Partiamo subito col dire che il romanzo è scritto in modo che più che impeccabile quasi esattissimo, da tesina di qualche prestigiosa scuola di scrittura creativa. Un esercizio di stile a nostro avviso simile a quello dei suoi colleghi Franzen, Amis, Easton Ellis ecc… un pochino meno per Roth.

L’insieme delle opere potrebbero ottenere il marchio DOCG tanto appaiono un manierismo incrociato tra autori inevitabilmente bollati dal marchio “Wasp“. Ovvero, ottime università, paghetta estesa a poter pensare e scrivere sino al successo senza doversi occupare degli affari correnti dei “Plebey”, e quella supponenza quasi regale nell’esibire la loro erudizione come fosse una autocelebrazione davanti a lettori impotenti ma estasiati.

A rileggere queste produzioni DOCG appaiono asettiche, prive di anima, eseguite con più attenzione ai dettagli accademici che all’espressione reale e credibile della propria morale intima, del dolore, tranne forse nell’Easton Ellis di Lunar Park, dove racconta, impeccabilmente manco a dirlo, la sua discesa all’inferno.

Ad esempio, siamo lontani anni luce, se vogliamo restare in America, da Bukowsky, Keruac, Plath ecc… Se invece ritorniamo in Europa i Wasp DOCG vengono inceneriti, e la lista di chi accende il cerino è lunga: dalla Arendt alla Ferrante, da Antonia Pozzi a Herta Mueller, la Merini…e tra i maschietti ci fermiamo a Huellbeq per non infierire.

Tornando alla Tartt, non è una scrittrice particolarmente prolifica, ha vinto il Pulitzer con un libro, “il Cardellino“, che ha diviso l’opinione pubblica a metà, e il suo contributo alla letteratura non è poi così determinante. Per intenderci, non può competere certo con scrittrici afro o latine come Maya Angelou, Toni Morrison o la Allende.

Tuttavia, come abbiamo visto accadere negli ultimi tre anni, piattaforme come TikTok e Instagram hanno riportato in auge i libri e la lettura, andando a creare una fetta importante di audience attiva nel cosiddetto “BookTok“. Ed è proprio qui – insieme alla moda di andare a dare definizione ad ogni cosa che tanto è cara ai giovanissimi – che l’aesthetic Dark Academia trova numerosi seguaci e afferma il suo fascino con la scoperta di libri e personaggi dai toni magnetici e oscuri.

“Dio di Illusioni” – chiaramente – è il perfetto intreccio di mistery, cultura ellenica e vita universitaria poco realistica, ma non per questo meno intrigante.

Nello specifico, “Dio di Illusioni” parla di college e di studenti saccenti, supponenti e ricchi che sfoggiano erudizione come se altro non facessero nella vita, e come se la realtà vera e propria fosse quella di una vita semplice e fatta di alcool, lezioni di greco, feste universitarie e vacanze in posti estremamente costosi.

In questo college del Vermont arriva, fondamentalmente, un ragazzo piuttosto povero di denaro ma estremamente ricco di voglia di allontanarsi dalla propria famiglia.

E cosa farà mai questo soggetto? Farà come l’Alfieri: volle fortissimamente iscriversi al corso di Greco Antico. E chi insegna Greco Antico? Il “solito” professore pazzo – pazzo innanzitutto perché lo fa gratis, e già questo negli States è indice di follia – e desideroso di staccarsi dalla realtà, di crearsi un suo gruppo di adepti fedeli e ignoranti facilissimi da manipulare e manovrare a proprio piacimento. Insomma, il “classico” professore strano, personaggio fatto sullo stampino di quei professori di letteratura dei film americani che vivono nell’illusione più assoluta che le menti degli allievi possano essere abbastanza intelligenti da elevarsi in un possibile futuro.

E così si snoda il romanzo, tra dialoghi eruditissimi e improbabili – a meno di non essere discepolo coevo di Aristotele – e descrizioni precisine ma fatte con lo stampino. I personaggi sono piuttosto piatti, il testo è impeccabile e descrittivo, e di certo aiuta a mettersi nei panni del protagonista, anche se il soggetto in questione è davvero odioso.

Di fatto, quando lo si legge sembra che l’autore voglia spingere il lettore verso un finale, salvo poi cambiare rotta e puntare ad altro. Nel complesso il libro è gradevole e non è difficile capire il perché sia stato definito come un caso editoriale. Tuttavia, se paragonato ad altri romanzi di questo stampo, non va ad esporsi al meglio.

Non è un libro esente da difetti – diciamolo: sembra che i ragazzi passino il tempo a drogarsi, ubriacarsi, fare altre attività, viaggiare in posti costosi e turistici o perdere tempo invece che studiare e stare tra le mura del college. C’è forse un po’ di superficialità su alcune cose, ma per un libro d’esordio scritto nel 1992, non si può neanche pretendere troppo. Rientra sicuramente nei libri da leggere almeno una volta nella vita.

