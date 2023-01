Raid anarchico: danni gravissimi alla città, già iniziata la pulizia di muri e vetrine imbrattati

Pubblicità

Le conseguenze del raid vandalico degli anarchici e centri sociali sono state molto pesanti per la città: infatti sono stati imbrattati muri a decine, numerose targhe, tantissime vetrine.

“Terrorista è lo Stato”, “No 41 Bis”, “Stragista è lo Stato”, “Fuoco alle galere”: sono queste alcune delle frasi comparse sui muri della città di Trento ieri sera durante il corteo degli anarchici. Insomma, di certo le bombolette spray non sono mancate e, addirittura, sono state utilizzate per imbrattare anche vetrine di negozi aperti seminando paura.

Le scritte rimaste dopo il passaggio del corteo hanno diverso contenuto, alcune sono ingiuriose, altre sono in difesa di Alfredo Cospito, l’anarchico recluso con il regime del 24 bis.

Gli operai dell’ufficio Manutenzione strade si sono messi al lavoro. Fin da questa mattina sono state mobilitate due squadre – cinque persone in tutto – per verificare lo stato dei palazzi del centro storico, imbrattati ieri durante la sfilata di un corteo anarchico.

Durante un primo sopralluogo, compiuto insieme agli agenti della polizia locale, le squadre dell’ufficio Manutenzione strade hanno innanzitutto mappato gli imbrattamenti per poi iniziare a porvi rimedio.

In un primo tempo si è provveduto a coprire provvisoriamente con carta i messaggi offensivi contro lo Stato e la polizia, quindi sono state rimosse le scritte sulle vetrine, sui bancomat e sulle targhe di ottone grazie a speciali spazzole abrasive specifiche per la pulizia delle superfici dure e non porose.

Nel pomeriggio l’Amministrazione comunale ha incaricato una ditta specializzata, esperta anche in restauri, per un primo intervento sui muri dei palazzi storici.

Già prima di sera i muri imbrattati sono stati ricoperti con una vernice impregnante, che sarà la base su cui la prossima settimana verrà steso il colore originario dei diversi edifici.

È ferma la condanna di Confcommercio Trentino ai vandalismi che ieri hanno imbrattato la città di Trento. Il vicepresidente vicario Massimo Piffer interviene chiedendo rispetto e sicurezza dei luoghi della città che fanno vivere la comunità e le imprese.

«Quello a cui abbiamo assistito ieri – spiega Piffer, che è anche presidente dell’Associazione Commercianti al dettaglio del Trentino – è ingiustificabile. Se in una società civile è diritto di ciascuno manifestare per i motivi che ritiene, è assolutamente uno scempio e una violenza verso il vivere comune quella di imbrattare e rovinare edifici storici e vetrine dei negozi. Se si sceglie di sfilare per le vie del centro per attirare maggiore attenzione, bisogna considerare che i commercianti di quelle stesse vie si adoperano quotidianamente per rendere attrattivo e vivibile il centro cittadino. Rovinare e danneggiare i negozi, ma anche gli edifici privati e pubblici, è un gesto inutile, grave e profondamente irrispettoso, che in automatico rende odioso all’intera cittadinanza chi manifesta e le ragioni per cui lo fa».

«Bene hanno fatto le autorità che hanno preso subito una dura posizione e hanno condannato questi gesti incivili, perché in una città come Trento non sono comportamenti tollerabili. I sacrifici e le difficoltà cui vanno incontro i commercianti e gli esercenti cittadini sono già tantissimi e aggiungere “gratuitamente” vandalismi e sudiciume è un’offesa a tutti loro, oltre che alla comunità: un gesto stupido e grave, i cui responsabili vanno individuati e sanzionati adeguatamente» – conclude Piffer

“L’ennesima dimostrazione che a Trento si può fare quello che si vuole. Atti di questo tipo sono da condannare sempre e non giustificano nessuna forma di protesta. Ho forti dubbi sulla decisione presa dal Sindaco della città Franco Ianeselli di non agire evitando il contatto fisico. In questo modo la strada di questi delinquenti sarà sempre spianata a qualsiasi loro iniziativa. Devono capire come si sta al mondo così come l’amministrazione della città deve capire che difendere insediamenti abusivi come quello del Centro Sociale Bruno non porterà mai ad un miglioramento della situazione. È ora di finirla con questo buonismo”. – È quanto affermato invece dal Consigliere provinciale e Segretario cittadino della Lega Salvini Trentino Devid Moranduzzo

