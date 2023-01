Polizia Locale: 43.908 incidenti e 570 patenti ritirate nel 2022

Pubblicità

Sono 17 i corpi di polizia locale presenti sul territorio del Trentino a cui si aggiungono 24 servizi comunali per un totale di 435 addetti.

Donne e uomini impegnati al servizio della comunità che ieri si sono ritrovati nel comune di Vallelaghi per celebrare la 12^ giornata provinciale della polizia locale che cade nel giorno in cui la Chiesa celebra San Sebastiano, il santo patrono del corpo. L’occasione è servita anche per fare il punto sull’attività a presidio del territorio svolta dalla polizia locale in Trentino nel corso del 2022.

Il comandante del Corpo di polizia locale Trento – Monte Bondone, Luca Sattin ha ricordato come vi siano stati 1777 incidenti stradali rilevati di cui 102 con feriti e ben 8 incidenti mortali. Vi sono state 156 segnalazioni all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza, 24 per fuga o omissione di soccorso e 43 per guida senza patente.

Le sanzioni per eccesso di velocità sono state 43908 (circa 120 al giorno) e 570 le patenti ritirate. La polizia locale ha, inoltre, contribuito fattivamente alla sicurezza dei cittadini operando come polizia giudiziaria con 1684 notizie di reato contestate, 10 sequestri penali e 50 segnalazioni per uso e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le autorità hanno premiato, con attestati al merito, alcuni agenti che nel corso del 2022 si sono distinti per particolari azioni di servizio. Sono stati premiati: l’agente Elisa Kalterhauser del Corpo Alta Valsugana; il vice comandante Paolo Giovanelli e l’agente Federica Piana del Corpo Valle del Chiese; gli agenti Ciro Agostini e Marco De Jorio del Corpo Rotaliana; gli agenti Iurghen Chiocchetti e Federico Mogavero del Corpo Val di Fassa; le agenti Gabriella Turiano e Mariagrazia Agostino del Corpo Mori-Brentonico e, per il Corpo Trento – Monte Bondone, i commissari Mirko Bortolameotti e Claudio Battisti, il vice commissario Raniero Bove Reverdito, i sovrintendenti capo Walter Dallapiccola e Michele Pisetta, l’assistente capo Marco Eccher e l’assistente Davide Decarli.

Infine, il presidente Fugatti ha consegnato un diploma di benemerenza ai comandanti andati in pensione. Si tratta di: Attilio Varesco, Luigi Cristiano, Vanni Iagher, Vittorio Micheli, Marco D’arcangelo e Lino Giacomoni.

